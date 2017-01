Bebaarde boer se veerligte danspassies besorg hom groot roem

Jay Lavery is nie net ’n man wat baie lief is vir sy diere nie, hy’s ook iemand wie se lyf net moet bewéég as daar musiek is.

Die vyftigjarige boer van Sharon Springs, New York, het onlangs sy buiging op Ellen DeGeneres se kletsprogram gemaak vanweë die epiese afmetings wat sy dansvideo op Facebook aangeneem het.

Die video waarin hy op Shia se Cheap Thrills dans, het byna die 9-miljoen kerf verbygesteek sedert 30 Desember op Facebook gedeel is.

Hoekom is Jay se danspassies ekstra merkwaardig?

“Die skuur waarin my bokke aangehou word, is bitter koud in die winter. Vanweë die sinkdak, gebeur dit ook dat daar soms ys op die dak val – en dit verskrik die bokke.

“Daarom speel ek musiek, enige musiek van klassiek tot hip-hop, om die klank van vallende ys te demp.”

Behalwe dat Jay natuurlik self ook warm bly terwyl hy die skuur skoonvee, is dit sy ideale kans om sy danspassies op die proef te stel.

Dis juis sy danspassies wat vir hom dubbele vreugde besorg. Tydens sy verskyning op Ellen, het ’n baie emosionele Jay vertel dat hy 15 jaar gelede ’n ingrypende rugbesering opgedoen het.

“Ek het gedink ek sal nooit weer kan dans nie,” het Jay gesê terwyl die trane loop.

Verskeie rugoperasies later wat ook die samesmelting van sy rugwerwels behels het, sukkel Jay vandag nog met permanente rugpyn.

“Joga en meditasie is die enigste alternatief tot medikasie vir my. Ek hoop dus ek kan iemand kan inspireer om ten spyte van pyn wel te beweeg.

“Bowendien is almal nou op soek na iets wat nie polities is nie, net iets wat jou vroliker laat voel,” het hy gesê.

Behalwe die fenomenale terugvoer op Jay se oulike danspassies, het hy natuurlik nog ’n nuutjie op die lyf geloop.

Hy sê hy word oorweldig deur trou-aanbiedinge van vroue wat al te graag die dansende boer in hul arms wil hou.

Hy is nie seker hoekom die video so gewild is nie.

“Ek kan dit nie regtig verduidelik nie. Dis beslis nie my verstommende danspassies nie. Dis net ’n ou man wat rondbeweeg,” dryf hy ligweg die spot met homself.

Jay het ook sy agter-die-skerms ervaring op The Ellen Show so met sy vriende op Facebook gedeel.

