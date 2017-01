Aktrise in hospitaal ná bisarre voorval in agterplaas

Die aktrise Mischa Barton is glo in die hospitaal vir ’n geestelike evaluasie ná ’n bisarre voorval Donderdagoggend by haar huis in Wes-Hollywood.

Bronne het aan TMZ vertel polisiebeamptes is na haar huis ontbied nadat bure haar vreemde gedrag aamgemeld het. Hulle sê sy het oor die heining in haar agterplaas gehang en geskree haar ma is ’n heks.

Polisiebeamptes en brandbestryders is ontbied oor ’n moontlike oordosis en glo vir Mischa aangetref waar sy net ’n hemp en das gedra.

Polisiebronne het aan TMZ gesê Mischa is vrywillig na ’n nabye hospitaal vir ’n geestelike evaluasie geneem.

Die aktrise se geestesgesondheid het al in die verlede tot kommer gelei – nadat sy die tienerdramareeks The O.C. in 2006 verlaat het, het sy die nuus gehaal in 2007 toe sy vir dronkbestuur in hegtenis geneem is, toe sy ’n draai in rehabilitasie gemaak en vir ’n emosionele ineenstorting in 2009.

Mischa het verlede jaar haar vervreemde ma, Nuala, daarvan beskuldig dat sy die verkope van haar herehuis in Beverly Hills vertraag, ’n jaar nadat sy haar gedagvaar het vir bedrog en haar daarvan beskuldig het dat sy geld gesteel het.

Volgens haar het haar ma gekonkel met die papierwerk vir die verkoop van die huis om haarself mede-eienaar van die seweslaapkamerhuis te maak, en toe lenings teen die huis uitgeneem voor sy haar dogter uitgeskop het.

Die saak is in Februarie uitgegooi nadat hulle ingestem het om die huis te verkoop om albei te help om skuld te betaal. Maar in regsdokumente wat in Mei ingehandig is, beweer Mischa haar ma het die ooreenkoms verbreek deur toegang aan potensiële kopers te weier. Mischa se prokureur het die regter gevra om ’n trustee in beheer van die verkoop van die huis te plaas.

Nuala het teruggekap op die “afskuwelike” en “valse” beskuldigings in haar eie regsaksie in Junie en volgehou haar dogter moet die blaam dra vir die vertraging in die verkoop van die eiendom.

Die twee vroue het intussen ’n aanbod van $7 miljoen op die huis aanvaar.

Mischa het verlede jaar probeer om ’n terugkeer na die kollig te maak deur aan die Amerikaanse talentprogram Dancing with the Stars deel te neem, maar het in April die tweede bekende geword wat die trekpas uit die reeks gegee is.

Sy het in November die aanbieder van die Amerikaanse motorprogram Joyride geword. Die ses episodes van die reeks wat op motorentoesiaste gemik is, is vanaf 15 November op Esquire Network uitgesaai.



– Cover Media