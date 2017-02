Ag, moeder! Is hierdie prinsie dalk die wêreld se oulikste?

Daar is ’n rede waarom die bolwang-engel as die mooiste koninklike baba ter wêreld gekroon is.

Bhoetan se kroonprins Jigme Namgyel Wangchuck het sy eerste verjaardag hierdie week gevier en die koninklike geleentheid is met ’n nuwe portret van die knapie gevier.

Prins Jigme staan as die draakprins van Bhoetan bekend. Hy is die seun van koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (36) en koningin Jetsun Pema (25), heersers van die Bhoeddistiese koninkryk aan die oostelike rand van die Himalajas, genestel in die berge tussen China en Indië.

Op die onlangs uitgereikte foto pryk die eenjarige met kuiltjies in ’n geel-en-goue geborduurde mantel met ’n bypassende geel speelmotor in sy hand.

Sy trotse ma het die wêreld ook getrakteer met foto’s van haar oulike seun op Facebook tydens die vieringe van Bhoetan se nasionale dag in Desember.

Die foto is by die Lingkana-paleis geneem waar hy saam met sy ouers woon, berig MailOnline.

Die aantreklike paartjie word die William en Kate van die Himalajas genoem, volgens US People.

Die geliefde koninklike egpaar het die geboorte van hul seun bekendgemaak net ’n paar maande voor die hertog en hertogin van Cambridge hul koninkryk verlede April besoek het.

Die volgende foto’s wat ons graag sal wil sien, is van ’n speelafspraak tussen die draakprins en sy Britse eweknieë, prins George (3) en prinses Charlotte (1).