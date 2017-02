63-jarige model smeul in ikoniese Sport’s Illustrated-swembroekuitgawe

Noem ’n beroemde sexy swembroekmodel en die kans is goed sy het al in die gesogte tydskrif Sport’s Illustrated se swembroekuitgawe verskyn.

Die bekende jaarlikse tydskrif wys die mooiste van die mooistes in hul swembroeke en vanjaar stof die oud-supermodel Christie Brinkley, wat al 63 is, byna al die jonges uit.

A photo posted by Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) on Feb 7, 2017 at 5:44am PST

Sy smeul behoorlik saam met haar twee dogters, Alexa Ray Joel (31) en Sailor Brinkley Cook (18).

A photo posted by Christie Brinkley (@christiebrinkley) on Feb 6, 2017 at 6:22pm PST

Sy het op Instagram die tydskrif bedank omdat dit “die kragtige boodskap stuur dat goeie dinge in pakkies van enige grootte kom en dat mense nie ’n vervaldatum het nie”.

Die tydskrif is geprys toe dit verlede jaar die plusgroottemodel Ashley Graham op die voorblad gehad het.

A photo posted by Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) on Feb 13, 2016 at 9:43pm PST

Christie het in 1979 die eerste keer in die tydskrif verskyn en was ’n ikoniese model in die 1980’s en 90’s.