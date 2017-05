4-jarige se skattige verjaardaguitnodiging aan koningin Elizabeth

’n Vierjarige seuntjie was so beïndruk met die koningin nadat hy oor haar op skool geleer het, dat hy haar na sy vyfde verjaarsdagpartytjie genooi het.

Die skattige Shaan Dulay, van Sandwell in England, het ’n brief aan Haar Majesteit geskryf waarin hy praat oor alles van perde tot koekies en “die arme kinders”. Maar belangriker nog, hy’t haar genooi vir koek en tee by sy huis vir sy vyfde verjaarsdag.

“Hulle het geleer oor die monargie en dat sy die langsregende monarg is. Hy onthou baie dinge,” het sy ma, Baljinder (39) aan die Birmingham Mail gesê.

“Hy het die volgende dag gevra of ons haar kan gaan ontmoet. Ek het vir hom die paleis op die internet gewys en gesê ons kan nie net soontoe gaan nie en dat miljoene mense haar wil ontmoet.

“Toe vra hy: ‘As ons haar nie kan gaan sien nie, kan sy na my huis toe kom?’ En toe vra hy om ’n brief te skryf.”

Metro.co.uk het die oulike voorskoolse kleuter se brief op hul webtuiste gedeel:

“Geagte Haar Koninklike Hoogheid koningin Elizabeth, ek dink jy is die beste koningin in die wêreld. Ek hou baie van jou kroon en die rooi skouermantel wat jy dra; dis soos dié van ‘n superheld. Ek is mal oor perde, nes jy. Ek wens ek kon na jou perde kom kyk. Dit sal so wonderlik wees. As ek groot is, gaan ek ’n vlieënier wees. Ek sal hou daarvan om jou vliegtuie te vlieg. Mamma het gesê ek moet gaaf wees en ander help. As ek groot is, gaan ek die arm kinders help, nes mamma. Kan jy almal vra om die kinders te help omdat jy die koningin is en almal na jou moet luister? Kan jy asseblief na my huis toe kom vir my verjaarsdag? Dis op 25 Junie. Ek moet met jou praat oor perde, vliegtuie en die arm kinders. Ek kan selfs koekies in die vorm van perde maak vir ons om te deel. Groot asseblief. Liefde, Shaan Dulay. Ek is vier jaar oud.”

Die brief is op 13 Maart gepos en ná weke sonder ’n antwoord, het Shaan begin hoop verloor.

Maar op 3 Mei het koningin Elizabeth II uiteindelik geantwoord, en Baljinder, ’n proefbeampte, was opgewonde om die nuus met haar seun te deel.

“My hart het woes geklop toe die brief in die posbus beland met die koninklike seël daarop – ek het begin bekommerd raak dat sy sowaar sal opdaag.

“Ek het gedink ek het my deel as ma gedoen om hom te help om die brief te skryf. Ek was nie voorbereid vir as die koningin wel sou opdaag nie.

“Toe ek Shaan by die skool optel, het ek vir hom gesê: ‘Daar het vandag ’n brief vir jou gekom’ en hy’t geantwoord: ‘O, is dit van die koningin?’”

Die ma, wat saam met haar man, Onhar (39), en die paartjie se eenjarige seun, Roshan, woon het die brief aan Shaan voorgelees. Haar Koninklike Hoogheid kan nie Shaan se verjaardagpartytjie bywoon nie, maar het wel vir hom ’n baie gelukkige verjaarsdag toegewens!

“Die koningin het my gevra om te skryf en jou vir jou brief en boodskap van ondersteuning te bedank,” lui die brief wat die koningin se hofdame geskryf het.

“Hoewel sy nie jou uitnodiging vir tee by jou huis kan aanvaar weens haar besige rooster nie, waardeer die koningin jou mooi woorde en sy’s baie ingenome dat jy ook van perde hou.”

Die verjaarsdagwens van die koningin lui verder: “Ek sluit in ’n bietjie inligting wat ek dink jy sal waardeer om te hê, en die koningin hoop jy het ’n baie gelukkige verjaarsdag op 25 Junie.”

“Hy was stomgeslaan – hoewel hy dit nie kon wegsteek dat hy ’n bietjie teleurgesteld was omdat dat sy nie kom nie. Hy’s mal daaroor. Hy vra my die heeltyd om dit oor en oor vir hom te lees,” vertel sy ma verder.

Die gesin beplan nou ’n uitstappie na Buckinghampaleis in Augustus.

“Ek hou baie van die koningin. Ek hou van haar perde en honde,” het Shaan aan Metro gesê.

“Ek gaan in die somer na haar huis en ek hoop om haar dan te ontmoet.”

Bronne: Birminghammail.co.uk, Metro.co.uk