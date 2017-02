24-jarige slaan ma met koevoet dood, versteek liggaam onder bed

’n Man van die Emganwini-woonbuurt in Bulawayo, Zimbabwe, het glo sy ma met ’n koevoet doodgeslaan voor hy haar liggaam onder ’n bed versteek het.

Volgens die koerant The Chronicle het Nelson Mwandisangudza (24) na bewering Dinsdagoggend sy ma, Siphiwe Mwandisangudza, vermoor voor hy op die vlug geslaan het. Hy is nog op vrye voet.

Nelson se tante, Rudo Gwenzi, het die middag op Siphiwe se lyk afgekom.

Rudo sê sy het om 06:30 ’n oproep van Siphiwe gekry wat haar vra om oor te kom omdat daar iets “dringend” is wat sy met haar wou bespreek.

Maar toe sy teen die middag daar aankom, het Rudo vermoed iets het skeefgeloop want sy het bloedmerke “teen ’n muur gesien”.

Reeks gewelddadige misdade

“Ek het haar naam uitgeroep terwyl ek aan die deur geklop het, maar het nie antwoord gekry nie. Die deur was nie gesluit nie so ek het dit oopgemaak en ingeloer. Ek het dadelik bloed gesien . . . ek was bang en kon nie verder by die huis ingaan nie,” het Rudo gesê.

Sy en Siphiwe se bure het later die polisie ontbied, wat toe die huis deursoek en op Siphiwe se ligaam onder die bed afgekom het. Daar was ’n plas bloed in die vertrek.

Die motief agter die wrede moord is onbekend. Bulawaya is die afgelope paar maande deur ’n reekse geweldsmisdade getref.

Verlede maand is ’n 32-jarige man met ernstige beserings en brandwonde oor sy hele lyf ná ’n “wrede” aanval in sy huurhuis gevind. Hy het in die hospitaal gesterf voor hy sy aanvallers kon uitwys.

Bron: News24