11-jarige sterf ná tragiese fratsongeluk in pretpark

Wat ’n opwindende dag vir leerlinge van die Jameah Girls Academy moes wees, het op ’n tragedie uitgeloop.

A post shared by Kriss Van die Wölfe (@kriss.coo) on Apr 26, 2017 at 4:24pm PDT

Evha Jannath (11), van Leicester in Engeland, was saam met haar maats op ’n skooluitstappie na die Drayton Manor-pretpark toe sy op ’n vinnige riviervaart uit die binneband val.



A photo has been released of 11-year-old Evha Jannath, who died on the Splash Canyon ride at Drayton Manor theme park pic.twitter.com/i3vFBlUX0W — Sky News (@SkyNews) May 10, 2017

Die meisie het opgestaan om sitplekke om te ruil en haar balans verloor. Sy het van die band afgeval en die stroom het haar onder die water ingetrek.

Evha het ernstige beserings opgedoen. Volgens die polisie is sy per lugambulans na die Birmingham-kinderhopsitaal gebring, maar kort daarna oorlede.

Klein Evha se gesin sê in ’n verklaring hulle is verpletter deur die verlies van hul “pragtige dogter wat vol lewe was en altyd geglimlag het”.

“Dis ontmoonlik om die pyn en verlies te beskryf wat ons ervaar. Ons is verslae dat ons ons pragtige dogter nie weer sal sien nie.

’n Vriend het aan MailOnline gesê Evha het die uitstappie na die pretpark amper misgeloop omdat sy siek was.

“Ek dink nie Eva het die afgelope paar dae skool toe gegaan nie, want sy het nie lekker gevoel nie,” sê Talha, wie se suster saam met Evha op die binneband was.

“Sy het vandag skool toe gekom vir die uitstappie, maar sy het nie die regte klere gedra nie. Dit is opgelos en sy het saam met almal anders gegaan.

“Dis so tragies dat sy gegaan het en toe nie teruggekom het nie. My suster was nog in trane toe ek by die huis kom. Sy was ná seweuur terug.”

Die skool en Drayton Manor was Woensdag toe om respek te betoon.



Following today’s tragic events, Drayton Manor Theme Park will be closed on Wednesday 10th May as a mark of respect to the family. pic.twitter.com/lajTvTxFHX — Drayton Manor (@Draytonmanor) May 9, 2017

Die pretpark is ook gesluit om nadere ondersoek in te stel na wat skeefgeloop het.

