Eksklusief: Regsman Alwyn Griebenow praat oor sy seun se vordering

“Dit gaan baie beter met my kind,” het ’n emosionele Alwyn Griebenow Huisgenoot Donderdag vanuit Port Elizabeth oor sy naamgenoot meegedeel.

“Ons is heel opgewonde oor wat besig is om te gebeur. Hy maak sy oë oop, hy sit regop, kyk rond en herken mense in die vertrek. Hy kan sluk en selfs sop eet.

“Alwyn probeer ook om te praat en al is dit nog ’n bietjie mompelend, kan ons hoor dat hy ‘liefde’ en ‘mamma’ sê.

“Ons is regtig in die wolke vir elke stukkie vordering wat Alwyn maak. Ons het gereed gemaak vir klein treetjies van herstel op ’n slag, maar hierdie is reuse-treë vorentoe.

Die bekende prokureur se seun, Alwyn (20), is in ’n koma nadat hy twee weke gelede in ’n padongeluk buite Alexandria, sowat 100 km noordoos van Port Elizabeth, betrokke was.

“Ek was saam met my seun by die ongelukstoneel langs die pad en stap die afgelope 14 dae elke dag die pad saam met hom.”

Alwyn jr. se herstel word ook as ’n wonderwerk beskou. Volgens sy pa wou die dokters op die eerste dag van Alwyn se ongeluk dit nie waag om ’n prognose te maak nie.

Hulle het hom ’n geringe kans op oorlewing gegee.

“Veertien dae later sit my seun regop en kyk vir my,” sê Alwyn sr. terwyl emosies dreig om hom te oorspoel.

“Ons is ongelooflik dankbaar vir die wonderwerk dat Alwyn nog met ons is.

“Hy kry beslis die beste mediese behandeling, al weet ons dit is die Here alleen wat hier te werk gaan.”

Alwyn jr. was ten tyde van die ongeluk ’n student aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit waar hy megatronika studeer.

Hy gaan eersdaags na Aurora Spesiale Sorg oorgeplaas word en sy pa is vol hoop dat dit net nog beter sal gaan met hom.