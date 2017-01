EKSKLUSIEF: Deon Lotz gesels oor nuwe Afrikaanse fliek Hoener Met Die Rooi Skoene

Die gesoute akteur, Deon Lotz, beskryf die nuweling op die silwerskerm, Hoener Met Die Rooi Skoene, “slim en snaaks.”

Hy vertolk die rol van die suksesvolle maar minder gewilde sakeman en impresario Du Toit de Waal. Hy word een aand vermoor terwyl sy ontvangsdame een aand weer lustig voortklets op die foon.

Die rol van Bonnie, die ontvangsdame word deur Lizz Meiring vertolk.

“Die karakters is uniek en Hoener met die Rooi Skoene is oorspronklik en magies; net so fassinerend en eksentriek soos die onontdekte juweel van ’n dorpie waar ons verfilm het: Klaarstroom, weggesteek in die Klein-Karoo.”

Hoener Met Die Rooi Skoene word vanaf 27 Janaurie in teaters landwyd vertoon.