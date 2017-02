Eers verloor hy ’n been, nou is hy sy menswaardigheid kwyt ná silo-ongeluk.

Al waarna Christopher Carstens smag, is om ekstra vergoeding te kry vir die “growwe nalatigheid” wat sy eers perfek gespierde lyf vermink het.

Hy het as ketelmaker vir die maatkappy Soill, vervaardiger van kanola-olie in Swellendam, gewerk toe die voorval op 10 September 2014 gebeur het.

“Weens die ernstige aard van die ongeluk is ’n eksterne party aangestel om ‘n volledige ondersoek te doen. . . ,” bevestig Kellie Becker, besturende direkteur van Soill, in ’n geskrewe antwoord op Huisgenoot se vrae.

Christopher en ’n kollega het dardie dag meer as twee jaar gelede opdrag gekry om sweiswerk bokant ’n meul in ’n silo van Soill te doen. Die motor en masjien was ontkoppel toe hulle begin werk het, onthou Christopher. Hy moes bo-op die meul staan om die sweiswerk te doen.

Skaars vyftien minute later het die elektrisiën glo weer die masjien aangeskakel. Die meul het Christopher se bene gegryp en begin maal; dit vergruis. Die masjien is gou weer afgeskakel, maar was nie betyds genoeg om sy bene te red nie . . .

Christopher, einde Maart begin April die pa van ’n seun, Odin Hawke Carstens, wil graag nou op ’n skoon lei begin met ’n hele nuwe lewe, maar kan eenvoudig nie kop bo water hou met die paar duisend rand wat hy met ’n “vergunningsooreenkoms” kry nie.

“My vrou vat dit baie swaar,” Sy was vyf maande swanger toe die growwe nalatigheid gebeur het. Ons kan die impak van die skok wat my vrou beleef het in my kind sien in die angstigheid wat sy soms beleef. Sy moes iets daar in die baarmoeder beleef het ná my ongeluk.”

Dis steeds ’n traumatiese ervaring vir sy vrou, Natalie Rupping (29), om te sien dat haar eens sportiewe, aktiewe man nou selfs “nooit weer saam met haar sal kan dans nie.”

“Al’s is weg gevat. Ek moet oor begin in alle aspekte. Dis asof ek ’n nuwe ligaam het; dit is so verander,” vertek Christopher (33) uit Swellendam in die Swartland. “Hoe kan jy nuut begin as alles weggevat is?” vra hy. Die ongeluk moes nooit gebeur het nie. Dit kon voorkom geword, meen hy.