Brandweerman vang baba ná noodoproep – toe neem hy haar aan

Praat van ’n gelukkige einde. Toe Marc Hadden, ’n brandweerman van Suid-Carolina in Amerika, ses jaar gelede ’n baba vang terwyl hy aan diens was, het hy nooit in sy wildste drome gedink hy gaan ’n dogtertjie ryker word nie.

Die Amerikaanse brandweerman het een aand in November 2011 op ’n noodoproep van ’n swanger vrou gereageer wat besig was om die lewe te skenk. Daar gekom, het Marc gou besef die vrou gaan dit nie tot by die hospitaal maak nie.

Die pa van twee het toe die baba sommer net daar op die toneel gevang. Hy het kort daarna sy vrou, Beth, met die nuus gebel.

“Hy het my gebel en was ekstaties,” vertel sy aan WMBF News. “Hy het ’n baba gevang. Wie in die wêreld vang ’n baba in hul leeftyd as hy nie eens ’n dokter is nie?”

Maar toe kom die hartseer nadraai. Die vrou het haar baba vir aanneming opgegee.

Dis toe dat Marc en Beth, wat toe reeds twee seuns, Will en Parker, gehad het, besluit dié kleinding is ’n seën. “Ons wou jare lank ’n kind aanneem, maar ons het dit net in God se hande gelos,” vertel Beth. “Ons het altyd gesê as dit moet gebeur, sal dit gebeur.” En toe gebeur dit.

Net 48 uur nadat klein Grace – soos hulle die kleinding gedoop het – gebore is, is hulle huis toe met hul bondeltjie vreugde.

Die gemeenskap het ingespring om die gesin te help. Een kontrakteur het aangebied om ’n vierde slaapkamer aan hul huis te bou.

Vandag is die vyfjarige Grace nader as ooit aan haar pa. En haar ouer broers is versot op haar.

Grace is Marc se oogappel. “Sy is my beste vriend. Ons deel ’n ongelooflike band,” vertel hy aan Mirror. “Ek dink nie eens aan haar as my aangenome dogter nie. Sy is ons s’n en ons is lief vir haar.”

Te oulik.

Bronne: Mirror.co.uk, wmbfnews.com