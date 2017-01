Kyk: Bruidegom verloor beheer toe hy sy waggelende bruid sien

In romantiese flieks is dit nie snaaks om die bruidegom te sien beheer verloor oor sy emosies nie, veral nie as die bruid in haar wasige droom van ’n trourok grasieus die pad kansel toe stap nie.

Daar’s trane, ’n bewerige glimlag en die oomblik oënskynlik te groot.

Maar toe Thomas Gardner van Chicago, Illinois sy bruid Beth vir die eerste keer op hul groot dag sien, het die prentjie heeltemal anders daaruit gesien.

Die kans is wel goed dat daar trane was, maar dan sou dit bloot te wyte wees daaraan dat hy byna histeries uitgebars het van die lag toe hy sy waggelende bruid vir die eerste keer gewaar.

Vra jouself af – watter bruid sou dit duld dat haar geliefde haar met alles behalwe bewondering en liefde in sy oë sou aanskou?

Wel, Beth was nie enigsins daardeur van stryk gebring nie. Inteendeel, sy het mooitjies spreekwoordelik sy voete onder hom uitgeslaan deur al waggelende en struikelende na hom toe te kom in haar verstommende “trourok”: ’n opblaasbare T-Rex-kostuum!

Die videograaf van Jon Clark Weddings wat die spulletjie op beeld vasgevang het, John Murray, het dit op YouTube as ’n eerste vir hom ook beskryf.

“En ek het al baie goed gesien! Wanneer die bruid jou vertel sy gaan soos ‘n

T-Rex aantrek weet jy dit gaan ’n prettige affêre wees. Die beste trouvideo ooit!”

Maar hoe het die bruidegom self gevoel toe hy omdraai en die prehistoriese bruid gewaar?

“Ek was geheel en al verstom toe ek omdraai en haar sien. Verstom, sê ek jou!!!!!”

Gelukkig het hy gou sy spraak herwin, sy bruid uit haar besondere uitrusting losgerits en kort voor lank was dit die ene glimlagte en liefde tussen mnr. en mev. Gardner.

Dis duidelik dat die paartjie nie net absoluut gek is oor mekaar nie, maar ook oor ’n goeie skeutjie humor beskik.

Hier is die langer weergawe van die twee se dag en hul treffende beloftes aan mekaar.

Baie geluk aan die paartjie wat bewys het dat die liefde selfs ’n “trourok” uit die oertyd kan oorwin.

Bronne: news.com.au, Facebook.