Anika Smit-saak: Gaan Smiley tatoeëermerke in hof wys?

Gaan André (Smiley) van Wyk (24), die verdagte in die onopgeloste moordsaak van die blondekoptiener Anika Smit, die hof sy tatoeëermerke wys voor hy na verwagting Vrydag laatoggend sy lot in sy aansoek om borgtog aanhoor?

Dit is waaroor die verdeging nog moet besin nadat die hof het Dinsdag gehoor Smiley het in die selle gespog hy het op sy bors tatoeëermerke van twee hande met bloed wat drup en dat hy as Smiley Scissor Hands bekend wil wees.

Smiley se pa, Jan, het die bewering ontken terwyl daar teenstrydighede is of Smiley die tatoeëermerke het of wou kry.

Dit sal help bepaal of sy selmaat die waarheid oor al Smiley se uitlatings agter tralies praat. Dit sluit in dat hy gespog het hy het die misdrywe teen Anika gepleeg en al ’n kat gemartel het.

Smiley het hom vier maande gelede in verband met die moord op en verkragting van Anika Smit aan die polisie in Pretoria-Noord oorgegee. Hy is ook van lykskending aangekla. Smiley het egter in sy borgaansoek in ’n skokwending aangedui hy gaan nou onskuldig pleit.

Hy het ook aangedui hy wil sy vroeëre “vals bekentenis” terugtrek.

Smiley beweer twee onbekende mense het hom in die oggendure van 17 September 2016 “gedreig” om skuld te beken.

Anika is op 10 Maart 2010 in haar pa, Johan, se huis in Theresapark met ’n bottel verkrag en toe doodgesteek. Haar hande is afgekap, maar nooit gevind nie.

Die landdros het Dinsdag aangedui hy het baie inligting van die staat en die verdediging aangehoor en “al het hy ’n goeie idee wat hy wil doen”, sal dit ná baie moeite van albei partye net billik wees om nog daaroor te besin.

Adv. Corrie Nieuwenhuys, vir Smiley, het aangevoer die staat se saak het nie baie om die lyf nie, behalwe die feit dat Smiley “sy hand opgesteek en gesê het dit was hy nie”.

Die hof het gehoor sy DNS is nie positief verbind met dié wat op die toneel gevind is nie. Sy vingerafdrukke is ook nie op die toneel gevind nie.

Adv. Tania Carstens, vir die staat, het egter aangevoer Smiley het vier verskillende geleenthede gehad om te sê hy word of is “gedreig”. Pleks daarvan het hy volgehou hy het die misdrywe teen Anika gepleeg.

