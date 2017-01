Maak so as die matriekuitslae teleurstel

Dis nie meer lank voor die uitslae van die 2016-matriekeindeksamen bekendgemaak word nie. ’n Opvoedkundekenner sê egter ouers en versorgers moet hulle nou al voorberei om leerders te kan ondersteun wat nie na verwagting presteer het nie.

Nola Payne is die fakulteitshoof by die Onafhanklike Instituut van Opvoeding, die grootste verskaffer van privaat hoër opvoeding in die land.

Sy maan die wyse waarop volwassenes die volgende paar weke bestuur en reageer wanneer die uitslae bekendgemaak word, kan ’n beduidende uitwerking hê op hoe matrikulante teleurstelling verwerk.

“Die Desember-vakansie sal ’n bittersoet een wees vir die gesin van die matrieks wat weet hul uitslae sal waarskynlik nie aan verwagtinge voldoen nie – óf omdat die leerder nie so goed gevaar het nie óf omdat hul prestasie dalk nie goed genoeg was om toegang te kry tot studie vir ’n gesogte kwalifikasie nie,” sê Nola.

“Jy kan nou al begin werk aan maniere om die teleurstelling te oorkom,” sê sy.

“Hoe nader die datum kom waarop die uitslae bekendgemaak word, hoe hoër sal die spanningsvlakke word. Dit kan hoër vlakke van woede en aggressie insluit as deel van ’n leerder se verdedigingsmeganisme teen die verwagte reaksie van ouers,” sê sy.

“Dink oor wat tot die gedrag kan aanleiding gee en vra byvoorbeeld: ‘Jy lyk baie gespanne; wil jy daaroor gesels?’”

Ander simptome soos depressie, sosiale onttrekking of gesondheidsprobleme soos hoofpyn kan toeneem, sê Nola.

“Verantwoordelike volwassenes word aangemoedig om reguit vrae te stel, soos wanneer, waar en hoe die jong mens tot hul resultate sal toegang kry.

Bou jou planne om dié van die matrikulant. Deel jou eie gevoelens van angs en normaliseer dit deur byvoorbeeld te sê: ‘Ek voel ook gespanne oor jou uitslae, maar, onthou, ons kan dit saam uitpluis en dit van daar vat.’ Herbevestig jou onvoorwaardelike aanvaarding.”

Dit is belangrik dat ouers en versorgers op so ’n manier oor verskillende moontlikhede begin praat dat die leerder verstaan “swak” uitslae is nie die einde van die wêreld nie.

“Berei jouself voor met inligting oor wat die ander opsies kan wees. Dis ’n moeilike situasie; dit kan ontmoedigend wees om te voel jou gesin het moed opgegee met jou, maar die uitslae kan ook beter wees as wat verwag is. Alles gaan oor balans.

“As jou kind ure ná die bekendmaking nog nie die uitslae met jou gedeel het nie, moet jy vra. Die gesin kan die situasie net bestuur as die inligting bekend is. As daar ’n woedende reaksie is, reageer met empatie en laat die bui bedaar voor jy weer vra.”

Nola sê ouers moet let op hierdie praktiese wenke om spanning oor uitslae te bowe te kom:

Vind uit of die kind hul uitslae voor jou wil sien en of hulle tevrede is om die ervaring met jou te deel.

Herinner hulle die uitslae definieer nie wie hulle is nie en beklemtoon hul goeie eienskappe. Hulle het die versekering nodig dat jou liefde onvoorwaardelik is.

Begin bespreek hul keuses vir verdere studie of die lewe ná skool.

Berei die leerder op die dag voor: