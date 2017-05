Lekkerlag-eksamenflaters

Vir onnies is eksamentyd nie net ‘n tyd van merk en punte toeken nie, maar ook ‘n tyd vir lekker lag oor al die snaaksighede wat kinders, veral in hul taalvraestelle, kwytraak.

Vir een is die manlike vorm van ‘n weduwee dalk ‘n skaduwee. Vir ‘n ander is die vroulik van ‘n graaf ‘n vurk! En die goeie Afrikaanse woord vir ‘n “traffic jam” is verkeerkonfyt, terwyl die verlede tyd van “eet” op ‘n vraestel as “honger” aangedui is 🙂

Hier is ‘n paar eksamenflaters wat ‘n glimlag op jou gesig sal sit.

Ha-ha. Probeer eerder die Filippyne!

Dink die Egiptenare het eerder in hiërogliewe geskryf!

Diskus dalk? 🙂

