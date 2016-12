Wat beteken daardie instruksies op klere-etikette nou eintlik?

Daar’s hoofsaaklik twee soorte mense wat klere koop: dié wat eerste na die was-instruksies kyk en dié wat roekeloos leef en dit geheel en al ignoreer.

As jy in die eerste groep val, is die kans goed dat jy soms ‘n pragtige kledingstuk op die rak terugsit, want die was-instruksies om dit so mooi te hou is net so moeilik as om ‘n volksvreemde taal binne 10 minute te bemeester. Om nie te praat van die berou, soms vir weke na die tyd, of jy nie dalk tog maar daarvoor kans moes sien nie. . .

Die ander uiterste op die spektrum het in alle waarskynlikheid al verskeie kere erge teëspoed opgedoen. Daardie gunsteling-toppie wat jou perfek gepas het tot waar jy dit in die wasmasjien gegooi het. Eensklaps het dit verdwyn en op een of ander wonderbaarlike manier het dit tot die grootte van ‘n pasgebore baba se eerste uitrusting gekrimp.

Erger nog. Jy was graag al jou kledingstukke saam. En dit sluit die pragtige nuwe nommertjie in. Die skok toe jy die wasmasjien oopmaak en alles daarbinne spog met die allerliederlikste kleure. Jy neem jouself voor – volgende keer lees ek daardie etiket. Maar dit bly net ‘n voorneme.

Dalk gaan ons kort gids die hele spektrum van etiket-lesers en etiket-ignoreerders van hulp wees.

Jou kort gids tot ‘n paar van die algemeenste wasgoed-etikette:



Keelvol vir krapperige etikette?

Hier is een manier om daarvan ontslae te raak. Maar maak seker jy hou dit iewers op ‘n veilige plek ingeval dit baie spesifieke was-instruksies bevat wat jy dalk mag vergeet.