HGwenk: Hoe kan ek oorskietkos vries?

’n Mens staan verstom oor die dubbele werk wat deur so baie huishoudelike produkte verrig kan word: Tandepasta wat nie net tande kan skoonmaak nie, maar ook DVD’s, silwergoed en goud. Hier is ’n paar slim vriesplanne met oorskiet- en maklik bederfbare kos:

SUURLEMOENE

Druk die suurlemoene uit en giet die sap in ysbakkies. Vries en voeg later by water of vrugteslaai.

(Wenke deur Lana Cilliers en Sandra Deyzel)

AFTREKSEL

Plaas oorskiet-vleisaftreksel in ysbakkies en vries vir latere gebruik.

(Wenk deur Amolene Mouton)

WYN

Vries oorskietwyn in die vakkies van ysbakkies en gebruik in bredies en souse.

KOLA

Vries kola wat sy gas verloor het as ysblokkies en gooi dit in jou kola – dit voorkom dat jou koeldrank waterig word.

(Wenk deur Alta Janse van Rensburg)

ROOM

Vries die room net so in ysbakkies en voeg by souse.

TAMATIES

Rasper of kap oorryp tamaties op en skep lepels vol in vriesbakkies. Plaas dan in ’n plastieksakkie of bak en hou in die vrieskas – dit kan later vir kos en souse gebruik word.

(Wenk deur Lena du Preez)

SKILLE

Vries die skille van uitgedrukte lemoene en suurlemoene om later in vleisgeregte, nageregte of koekversiering te gebruik. Die bevrore skille rasper ook veel makliker.

JOGURT

As daar ’n spesiale aanbieding op jogurt is, koop ekstra en vries dit in ysbakkies. Verwyder en hou gevries in plastieksakkies. As jy jogurt nodig het, haal net die hoeveelheid uit wat jy benodig.

KRUIE

As jy kruie kweek en te veel het, kap dit fyn en meng met botter. Plaas in die vakkies van ysbakkies en vries. Voeg by groente of kapokaartappels.

(Wenk deur Leanne Heyns, Durban)

MELK

Giet melk wat begin suur word in plastiek-kolabotteltjies en vries dit vir wanneer jy weer bak.

(Wenk deur Ann-Francis Pieterse)

ONTHOU!

Giet oorskietkos dadelik in onbedekte houers sodat dit vinnig afkoel. Warm kos moet eers tot kamertemperatuur afgekoel word. Skryf die datum en inhoud op die houers.

Het jy kreatiewe wenke wat jy brand om te deel? Stuur dit aan ons per e-pos by web@huisgenoot.com!