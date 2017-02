Studies meen dis wat paartjies wie se verhouding skipbreuk ly, moet doen

In ’n onlangse studie is bevind paartjies wie se verhouding deur ’n moeilike tyd gaan, kan wel later geluk vind.

Hulle moet net vasbyt en deurdruk.

Bevindings uit navorsing toon meer as twee derdes van ouers wat ongelukkig was ná die koms van hul eersteling, was 10 jaar later doodgelukkig.

Dit druis in teen die opvatting dat mense ter wille van hul kinders in ongelukkige verhoudings bly.

Harry Benson van The Marriage Foundation en Steve McKay van die Universiteit van Lincoln het data van 10 000 ouers bestudeer wat aan die Millennium Cohort Study deelgeneem het.

Hulle het gefokus op ouers wat aangedui het hulle was kort ná die geboorte van hul eerste kind, in die tydperk rondom 2000, ongelukkig.

Daar is aan die paartjies gevra hoe hulle 11 jaar later gevoel het. Sewe uit 10 was nog bymekaar en net een van die 10 wat bymekaar was, het steeds ongelukkig gevoel.

Meer as ’n kwart van die ouers wat voorheen gevoel het hul verhouding is in gevaar, maar wat bymekaar gebly het, het hulself later as “uiters gelukkig” bestempel.

Benson en McKay het uit hierdie resultate tot die gevolgtrekking gekom die paartjies wat bymekaar gebly het en wat op die randjie van skei was, sou waarskynlik meer as twee keer makliker skei as getroude paartjies.

Hulle beklemtoon die belonings wat voorlê indien ouers deur moeilike tye bymekaar bly.

“In teenstelling met die algemene opvatting is dit die beste ding wat jy ooit sou kon doen om in ’n ongelukkige huwelik te bly,” het Benson verduidelik.

“Daar is oomblikke van ongelukkigheid in die meeste huwelike, maar behalwe in uiters skaars gevalle waar die verhouding misbruik insluit, kan die meeste paartjies deur die probleme werk en agterna gelukkig wees.”

Sir Paul Coleridge, die hoof van The Marriage Foundation, steun hierdie bevindings en beskryf dit as “mite-vernietigend”, aangesien dit bewys indien ’n paartjie deur ’n moeilike tyd gaan terwyl hulle by ouerskap aanpas, dit nie noodwendig beteken hulle kan nie anderkant uitkom nie.

©Cover Media