Is jou kys uit? Is jy pas geskei, enkellopend? So oorleef jy Valentynsdag

Terwyl die wêreld vandag gevul is met hartjiebalonne, laprose, teddiebeertjies, soetsappige kaarjies en galsterige sjokolade, is jy pas op jou eie. Jy kry terugflitse na verlede jaar toe, toe jy ook op Valentynsdag bederf is met ontbyt in die bed.

Hiedie jaar voel dit soos Vaaltuinsdag. Hoe oorleef jy dit omring deur oorlamse, vryerige paartjies wat skielik jou wêreld vir ’n dag lank vul?

“Al die eerstes (nadat jy en jou geliefde se paaie pas geskei het) is tammeletjies – veral die eerste verjaarsdae, herdenkings, vierings,” sê die Johannesburgse verhoudingskenner en skeiafrigter, Stacey Lewis. Sy is ook die stigter van die aanlyn diensverskaffer, The Divorce Source en ook skrywer van die boek, Divorce 101: Survive and Thrive.

Daardie eerste liefde, eerste soen, die eerste keer . . . Dan is daar die pynlike eerstes; skielik as enkellopend.

Dae soos Kersfees, julle huwelikherdenking en Valentynsdag wat een op ’n tyd ’n spesiale betekenis gehad het, is nou ’n moeilike mylpaal, wat net die klem daarop plaas dat julle nie meer saam is nie.

Net die wete dat jy hierdie eerstes pynvol vind kan jou help om dit bietjie makliker te maak om die Dag van Rooi Harte te oorleef. Gebruik die dag om fokus te plaas op die ander lieflinge in jou lewe – ouers, ’n vriend, jou kind, katjie of hond by die huis.

Stacey se sjokoladeboks aan jou is gevul met vier maniere om dié dag te oorleef:

1. Ruim tyd in om dinge te doen wat jou gelukkig maak.

Maak planne saam met mense wat lief vir jou is en tyd saam met jou koester. Doen iets wat lekker is vir jou soos om spa toe te gaan, langs die see of dam te stap met jou honde; die Botaniese tuin naby jou te gaan verken met pêlle wat ook enkelopend is.

Pasop: MOENIE na soetsappige liefdesliedjies of die liedjie waarop julle die dansbaan tydens jul huweliksonthaal geopen het nie.

2. Dis partytjietyd!

’n Idee is om ’n anti-Valentynspartytjie te hou vir almal wat sonder ’n maat is. Dit hang af van in watter stadium jy is ná ’n egskeiding of uitmaaksessie. Nooi mense wat jou opbeur, speel vrolike liedjies of kyk na ’n komediant se optrede op ’n DVD. Omring jou met mense wat “in jou span” is en wat jou gelukkig maak.

Pas op: Vermy té veel alkohol. Dis ’n depressant.

3. Begin om hoop aan jou boesem te koester.

Daar is nie ’n beter tyd as nou nie. Maar jy mag maar bietjie af voel op hierdie dag. Vergewe jouself en laat toe dat jy bietjie van balans af is. Dis normaal, sê Stacey. Sorg dat jy daagliks geluksalige tyd vir jouself opsy sit; selfs al is dit vyf minute. Jy moet jouself bietjie te pamperlang – dit kan in die bad wees omring deur kerse of om na mooi musiek te luister en te ontspan.

Skryf hierdie woorde neer: Dis sal ook verby gaan. En dit sal. Jy SAL hierdeur kom, belowe Stacey, wat al baie mense hierdeur begelei het.

4. Onthou dankbaarheid.

Skryf ’n lysie van al die areas in jou lewe waar jy liefde ervaar. Stel daagliks ’n lysie op van vyf dinge waaroor jy dankbaar is. Dit sal meer oorvloedigheid en geluk soos ’n magneet na jou aantrek.

“Koop vir jouself ’n bos rose – dit is mos Valentynsdag,” stel Stacey voor. “En troos jou daaraan dat jy basies helfte betaal van dit wat ander suckers reeds die vorige dag uit die sak moes haal.” Sulke bitter oomblikke kan ook sy voordele hê.

Ten spyte van die moontlike hartseer op Valentynsdag na die verlies van ’n maat deur een of ander skeing is ’n belangrike stadium. Jy moet jouself ruimte gee om te rou, te voel, kwaad te wees en op die ou end heling te vind.

“Dis belangrik om te onthou geluk is ’n inside job. Niemand kan vir jou geluk verantwoordelik gehou word nie. Dis in jou hande. Jy moet leer om jouself weer ’n slag lief te hê en te koester, sowel as om jouself toe te laat om te herontdek wie jy is, voordat jy weer volstoom weer liefde wil vind,” stel Stacey voor.

Maar jy moet met ’n oop gemoed en hart weer liefhê, selfs ná die hartseer en verwerping.

Stacey paai: “Dit is moontlik.”