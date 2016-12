Hoe om tyd (en energie) vir jou maat te vind in ’n huis met kinders

Die lewe is deesdae belaglik dol, veral as jy kinders grootmaak. En al word dit “vakansie” genoem, kan die feestyd die stresvolste tyd van die jaar wees.

Dis werk, partytjies, familieverpligtings en besoeke van vriende. Intussen probeer jy tyd maak vir gim toe gaan. ’n Mens het skaars genoeg tyd om toilet toe te glip, wat nog te sê by jou lewensmaat aanknoping vind.

Maak ’n plan as jy harmonie in die huis wil handhaaf. Die kenners sê om vir jou kinders ’n gelukkige huislewe te gee, begin by pa en ma se verhouding.

“Die verhouding tussen die ouers bepaal hoe standvastig en veilig die gesin se grondslag is,” sê Larissa Ernst, ’n kliniese sielkundige van Kaapstad. “As ouers gedurig stry of uit voeling met mekaar is, word die grondslag van die gesin wankelrig, wat op sy beurt die emosionele en fisieke veiligheid van die kinders beïnvloed.”

“Pare vergeet hulle het ’n intieme verbintenis nodig wat verder strek as ouers wees,” sê Kim Zamparini, ’n kliniese sielkundige van Johannesburg.

“Deel van ouerskap is om ’n rolmodel vir gesonde verhoudings te wees. Wanneer jou kinders sien julle gee vir mekaar om, dra hulle hierdie beeld in hul toekomstige verhoudings in.”

Hier is vyf eenvoudige maniere om gehaltetyd vir jou maat te maak:

Kom ons praat oor seks, liefie:

“Liggaamlike intimiteit is uiters belangrik in die uitvoer van hierdie ‘paartjie-wees’ en dra daartoe by om jou en jou maat gewaardeer te laat voel,” sê Kim.

Volgens dr. Geoff Hackett, ’n Britse kenner oor seksuele geneeskunde, is seks uiters belangrik vir ons algehele gesondheid.

“Orgasmes skep ’n opwelling van endorfiene in die brein en ’n paartjie is nooit nader aan mekaar as die oomblik net nadat hulle seks gehad het nie.”

Kom uit die huis:

Om die romanse te behou, is ’n seker manier om die vonk aan die gang te hou. “Afspraakaande en bedagsame dade of geskenke koester jou verhouding en sorg vir ’n gelukkiger huis,” sê Kim.

“Dit verbeter ook jou vermoë vir ouerskap.”

Sit dit af, sit dit af!:

Volgens die Amerikaanse ontledingsonderneming Flurry bestee die deursnee-volwassene vanjaar 117 persent meer tyd aan hul selfoon as in 2014.

“Oor die algemeen voel die meeste mense die uitwerking van tegnologie verdring die intimiteit uit hul verhouding. Daarom is dit belangrik om tyd te maak om “uit te prop”, beveel marriagetoday.com aan.

Volgens Kim is die opoffer van ’n TV-program of ’n FaceTime-gesprek ten gunste van romanse en intimiteit deurslaggewend vir die gesondheid van jou huwelik.

Vind gedeelde belangstelling:

Die paar wat ontspanningsaktiwiteite saam doen, bly (gelukkig) bymekaar. Ontdek die goed wat julle twee geniet en pak dit aan, sê familylife.com.

“Jy wil dalk gaan fietsry, saam stap aan die einde van ’n lang dag, tennis speel of leer baldans. Gedeelde ervarings verryk huwelike en verdiep vriendskap.”

Sluit die kinders in:

Larissa sê om openlik liefderyk voor die kinders te wees en probleme met jou maat te bespreek, sal nie net jul band versterk nie, maar ook vir jou kinders belangrike lesse leer. “ ’n Gesonde verhouding tussen ouers illustreer liefde en sorg vir kinders en leer hulle ons kwets of frustreer mekaar soms, maar ons kan dit deurpraat.”

Bronne: dailymail.co.uk, familylife.com, marriagetoday.com