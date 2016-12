Hoe gemaak met ’n vakansieromanse?

Ná ’n byna eindelose jaar breek die langverwagte Desembervakansie aan. Jy geniet jou dae op ’n plek weg van die huis af, waar jy kan ontspan en luilekker dae en soel someraande geniet.

Boonop is daar ’n bonus – ’n oulike enkelloper met dieselfde vakansiebestemming as jy.

Wat is dan nou lekkerder as ’n vakansieromanse, swymel jy. Maar voor jy begin lugkastele bou, is dit goed om meer te weet oor vakansieromanses – die hantering daarvan, voor- en nadele en ander nuttige wenke oor hoe om dié situasie te benader.

Dr. Elizma van der Smit, kliniese sielkundige van Klerksdorp, sê dit is belangrik om na jou verwagtings te kyk.

“’n Vakansieromanse hou korter as jou sonbrand. Geniet net die oomblik sonder om enige planne te maak.”

Haar ander wenke om ’n vakansieromanse te hanteer, sluit in:

Moenie toelaat dat die soeke na ’n vakansieromanse jou hoofdoelwit vir die vakansie word nie. Die doel van ’n vakansie is dikwels om te rus of om tyd saam met jou vriende of familie deur te bring.

Wees duidelik met jou bedoelings. Maak dit duidelik aan die ander persoon dat jy glad nie enige langtermyn-idees het nie.

Hou die gesprekke lig en moenie emosioneel betrokke raak nie.

Selfs al was jy hoe duidelik, weet dat jy of die ander persoon steeds gevoelens kan ontwikkel.

Hou jou persoonlike details privaat.

Moenie maats maak op Facebook nie.

Moenie liefde met wellus verwar nie.

Moenie jou vriende eenkant toe skuif vir ’n vakansieromanse en dink hulle sal “verstaan” nie. Hul sal nie en het net soveel uitgesien na die vakansie soos jy.

Hou jouself veilig deur mekaar nie op afgeleë plekke te ontmoet nie.

Maak seker jy is altyd binne loopafstand van jou vakansieblyplek en moenie in hul kar of op hul motorfiets klim nie.

Probeer om sake nie slaapkamer toe te vat nie, maar indien wel, beoefen veilige seks.

Bly weg van mense wat in verhoudings is of reeds drie vakansieromanses gehad het voor jy daar aangekom het.

Moenie ’n kitsbank wees nie; met ander woorde: Elkeen betaal vir hulself.

Bly weg van drank en dwelms en moenie enige risiko’s neem nie.

Alle goeie dinge kom tot ’n end – ook jou vakansie en vakansieromanse. En hoewel daar slegte aspekte is, is daar ook goeie punte.

“Herinner jouself dat jou vakansieliefde ’n lewe tuis het waarvan jy niks weet nie. Dit was onrealistiese omstandighede wat nooit bedoel was om langer as die vakansie aan te hou nie,” sê Elizma.

Moenie aanvaar die persoon wil ná die vakansie met jou in aanraking bly nie.

Nog wenke vir ná die vakansie is:

Moenie bel, e-pos of ander boodskappe stuur nie.

Weet jy gaan waarskynlik hartseer gevoelens ervaar en beplan daarvoor.

Beplan aktiwiteite saam met goeie vriende.

Hou jou besig.

’n Vakansieromanse is lekker, maar dit is ook nie net maanskyn en rose nie.

Voordele sluit in:

Dit is maklik, sonder komplikasies en verantwoordelikhede van ’n ernstige verhouding.

Dit laat jou beter voel oor jouself, veral as jy ’n moeilike tyd deurgemaak het.

Jy kan iets nuuts probeer – spits byvoorbeeld jou aandag toe op iemand heeltemal anders en probeer nuwe rolle, soos om meer avontuurlik te wees.

Jy hoef nie bekommerd te wees oor jou vakansie-ou of –meisie se bedoelings, familiegeskiedenis en vroegste kleintyd-herinnerings nie. Dis ’n romanse; nie ’n potensiële lewensmaat nie.

Jy kan mooi herinnerings skep.

Elizma sê as jy iemand is wat daarvan hou om iemand regtig eers te leer ken en ’n band met hul te vorm, is ’n vakansieromanse nie vir jou nie. Jy gaan waarskynlik nie betekenisvolle oomblikke en lang, diep gesprekke deel nie.

Ander slegte aspekte is:

Gevoelens kan ontwikkel, wat aanleiding kan gee tot ’n gebroke hart wanneer die romanse beëindig word.

Wanneer jy nie regtig emosioneel betrokke is in die romanse nie, kan dit vining uitbrand en kan jy erg verveeld raak daarmee.

Jy kan agterna gebruik en/of skuldig voel, ten spyte van jou beste bedoelings.

Aangesien die persoon ’n vreemdeling is, kan jy onaangename verrassings kry, soos onder andere geestesteurings of koddige gewoontes.

Jy kan ’n slagoffer van geweld of diefstal word.

Jy kan kosbare vriendskappe of jou verhoudings verloor.

Elizma sê ’n mens moet in gedagte hou dat jou oordeel waarskynlik aangetas word wanneer jy met vakansie is. Jy val dalk vir iemand wat in enige normale omstandighede nie eers jou aandag sou getrek het nie.

Nog iets wat Elizma benadruk, is dat mense met vakansie tyd het en heerlike, opwindende dinge doen. “Dit is heeltemal anders as om iemand te leer ken ná ’n lang werkdag en met rekeninge wat betaal moet word.

Elizma sê navorsing toon nege uit 10 vakansieromanse misluk en duur meestal net drie dae tot ’n week.

“’n Vakansieromanse is net ’n tydelike pleister; alles wat jou bedreig en hartseer maak, is steeds daar.”

Sy sê ten spyte van jou bedoelinge verwag 60 persent van vroue tog dat die verhouding langer as die vakansie sal aanhou. By mans is dit ’n skamele 11 persent.

As jy wel die romanse verder wil voer ná die vakansie, moet jy dit stadig laat ontvou en dieper kommunikeer. “Leer iets nuuts saam en vind uit oor mekaar se lewe buite die vakansie.”