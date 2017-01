WhatsApp: 4 slim wenke wat dit nóg beter maak

Dis 2017 en tyd om ten volle gebruik te maak van die groen boodskap-ikoon op jou foon. Huisgenoot het ‘n paar wenke wat jou help om die WhatsApp-boodskapdiens slimmer te benut.

Sien só met wie jy die meeste op WhatsApp praat

As jy ’n iPhone het, maak WhatsApp oop en gaan na “Settings”, maak “Data and storage use” oop en gaan dan na “Storage use”.

Hier sal jy sien met wie jy die meeste praat en wie die meeste bêreplek op jou foon in beslag neem.

Vir Android-fone, maak “Settings” in die app oop en gaan na “Chats”, klik daarna op “Chat history” en dan op “Email chat”.

Dit sal nou vir jou wys wie jy gereeld gekontak het.

Maak groepgesprekke stil

Is jy moeg daarvan dat jou foon elke paar minute zoem en dan is dit ’n groepgesprek op WhatsApp waar iemand ’n foto van hul nuwe brei-skepping gedeel het?

Maak groepgesprekke stil sonder om jou kennisgewings vir privaat boodskappe stil te maak. Klik net op die groep wat jy wil stilmaak en dan op die ikoon regs bo op die skerm wat lyk soos ’n mikrofoon met ’n streep daardeur. Hier kan jy kies of jy die gesprek vir agt uur of selfs ’n jaar wil stilmaak.

As jy ’n iPhone gebruik, moet jy eers die gesprek oopmaak wat jy wil stilmaak, tik op die groep se naam (of selfs ’n spesifieke mens in die groep se naam) en druk “Mute”.

Bêre ’n belangrike boodskap of foto vir later

Klik op die boodskap wat jy wil bêre om dit te merk en klik dan op die ster-ikoon boaan die skerm.

Nou sal jy daarna kan teruggaan wanneer jy ook al wil. Gaan net na die kolle-kieslys regs bo in die app en klik op “Starred messages”.

Stuur gesprekke na jou rekenaar

Het jy ’n juweel van ’n gesprek wat jy graag in jou e-pos of op jou rekenaar wil bêre om te onthou?

Open net die gesprek, gaan na die kolle-kieslys en klik op “Email conversation”. En siedaar, dis vir altyd gebêre.

iPhone-gebruikers moet op die kontak klik, na die onderkant van die “Contact info page” afrol en op “Export chat” klik.



