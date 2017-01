Miljoene gebruikers oornag van WhatsApp afgeskop

Kry jy skielik nie meer boodskappe via WhatsApp nie? Dít is dalk waarom:

Vanaf middernag 31 Desember werk WhatsApp nie meer op ouer bedryfstelsels nie.

Die boodskapplatform het verlede jaar aangekondig die app sal gestaak word op Android 2.2 Froyo of ouer weergawes van Android, iPhone’e wat met iOS 6 of ouer bedryf word, asook Windows Phone 7 of vroeëre weergawes.

Soos Mashable berig, is dit taamlik ou stelsels, maar miljoene mense wêreldwyd gebruik dit steeds op hul selfoon. Sowat 1,4 miljoen toestelle werk byvoorbeeld steeds met Android 2.2.

Hierdie stelsels is tans op WhatsApp se swartlys:

1. Android 2.1

2. Android 2.2

3. Windows Phone 7

4. iPhone 3GS/iOS 6

Die app, wat al sewe jaar bestaan, sal ook op 30 Junie 2017 op BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 en Nokia Symbian S60 ophou werk.

“Terwyl hierdie mobiele toestelle ’n belangrike deel van ons ‘storie’ was, bied dit nie die soort vermoëns wat ons nodig het om ons app se kenmerke in die toekoms uit te brei nie,” het die maatskappy verlede jaar in ’n verklaring gesê.

“Dit was vir ons ’n moeilike besluit, maar die regte een om mense beter maniere te gee om in aanraking te bly met vriende, familie en geliefdes wat WhatsApp gebruik.

“As jy een van die geraakte mobiele toestelle gebruik, stel ons voor jy gradeer voor einde 2016 op na ’n nuwer Android, iPhone of Windows Phone om voort te gaan om WhatsApp te gebruik.”