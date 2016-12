Tanderinge kan babas se gesondheid om dié rede benadeel

In ’n onlangse studie is bevind ’n chemikalie waarmee weggedoen is by bababottels en -bekers, word steeds algemeen in tanderinge gebruik.

Amerikaanse navorsers het 5 000 van dié toestelle getoets en bevind al die ringe bevat bisfenol-A (BFA) en ander chemikalieë wat endokriene (buislose kliere) ontwrig.

Studies op diere het getoon endokrienontwrigters meng met hormoonwerking in en dit beïnvloed ontwikkeling, voortplanting en neurologie negatief.

Gevolglik het die Europese Kommissie in 2011 die gebruik van BFA in bababottels ingekort. ’n Jaar later het Amerika die gebruik daarvan in bababottels en drinkbekers vir kinders verbied.

Die navorsers het ook opgemerk die meeste van die tanderinge wat hulle getoets het, het BFA bevat, al is op die produk aangedui dit bevat geen BFA nie en is nietoksies. Bowendien het die tanderinge almal parabene en die antimikrobiese agense triklosan en triklokarban, wat ook endokrienontwrigters is, ingehad.

“Die bevindings kan gebruik word vir die ontwikkeling van toepaslike beleide om kinders te beskerm teen die blootstelling aan potensieel giftige chemikalieë wat in tanderinge gevind word,” het die skrywers verklaar.

Babas kou aan tanderinge om hul tandvleis te streel terwyl hulle tande kry, gewoonlik tussen die ouderdom van drie tot sewe maande. Die moontlike teenwoordigheid van skadelike chemikalieë in tanderinge is dus kommerwekkend, veral ook omdat die navorsers sê BFA en ander chemikalieë kan vanuit die tanderinge in water beland.

Tydens die ondersoek is 59 soliede, jel- of watergevulde tanderinge bekyk wat aanlyn in Amerika gekoop en toe getoets is vir 26 chemikalieë wat endokrienontwrigtend kan wees.

Die studieresultate is die eerste keer in die Amerikaanse Chemiegenootskrif se tydskrif, Environmental Science & Technology, gepubliseer.

