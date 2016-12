Platsak? Hou die kleingoed met dié gratis aktiwiteite besig

Die langverwagte vakansie is hier en nadat jy al jou verlore slaap ingehaal en programme op DStv se Catch Up gekyk het, is jy gereed om ’n aktiwiteit of twee aan te pak.

Maar o genade, jou bonus is reeds besig om dun te raak nadat jy al jou skuld vereffen het en ná die hap wat die Kersgeskenke daaruit gevat het, is daar min geldjies oor.

Hou moed. Ons het gaan uitvind watter aktiwiteite jy kan aanpak sonder om ’n sent daarvoor op te dok.