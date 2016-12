Is jou kind verslaaf aan rekenaarspeletjies?

Is jou kind (of dalk selfs jy self) verslaaf aan rekenaarspeletjies? Help jou kind om minder rekenaarspeletjies te speel deur dié wenke met hom te deel. Jy kan self ook ’n paar dinge doen wat jou kind sal help om sy speletjieverslawing te oorkom.

Hou tyd

Skryf neer hoe lank jy elke dag rekenaarspeletjies speel en tel dit op aan die einde van die week. Dink dan aan al die ander dinge wat jy met daardie 24, 36 of selfs 72 kon doen!

Soek ’n paar maniere om te kul

Gebruik die internet om ’n paar maniere op te spoor waarmee jy kan kul. Dit sal die speletjie makliker maak en dit sal jou dan ook vinniger verveel.

Bestaan jou vriende net in die virtuele wêreld?

Tel jou vriende. As jy meer virtuele vriende (ander aanlyn-spelers of speletjiekarakters) as werklike vriende het, moet jy dalk jou rekenaarspeletjiegewoontes heroorweeg. Gaan uit en ontmoet nuwe mense!

Speel saam met vriende

Nooi vriende om saam rekenaarspeletjies te speel by jou huis. As jou vriende nie speletjieverslaafdes is nie, sal hulle ná ’n ruk verveeld raak. Doen dan iets anders saam – maak saam middagete of gaan speel sokker.

Wenke vir ouers

Stel die voorbeeld: Jou kind luister dalk selde na wat jy sê, maar let beslis op na dit wat jy doen. Moenie ure voor die televisie deurbring as jy jou kind se skermtyd wil beperk nie.

Moedig sosiale aktiwiteite aan: Soek aktiwiteite wat jou kind sal dwing om met sy portuurgroep se sosialiseer. As jou kind nie saam met jou sosiale aktiwiteite wil doen nie, soek iets wat sy belangstelling sal prikkel soos in jul gemeenskap.

Stel saam die reëls op: Praat met jou kind oor hoeveel rekenaarspeletjies toelaatbaar is en betrek haar wanneer jy reëls daaroor opstel. Dit help ook om die rekenaar in ’n gedeelde area by die huis te hê – so kruip sy nie heeldag in haar kamer weg om te speel nie.

-Shané Barnard

Sources: webmd.com, telegraph.co.uk