As jy klaar begin skuldig voel oor die feesseisoen se lekkernye, het ons net die eetplan vir jou.

Die tuna-dieet, wat die eerste keer in 1986 in Huisgenoot verskyn het, is so gewild dat ons dit al telkemale weer vir lesers moes publiseer.

Julle het gevra en ons het geluister. Hier is hy weer!