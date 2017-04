Die onverwagte rede van ’n migraine

Volgens onlangse navorsing kan oor- of ondergewig die risiko vir skeelhoofpyne verhoog.

Migrainelyers weet hoe swaar ’n mens kry wanneer een toeslaan. Dikwels gaan dit met mislikheid, braking en ekstra gevoeligheid vir lig of geluide gepaard. Maar het jy geweet jou gewig beïnvloed die voorkoms van hierdie probleem?

Dr. B. Lee Peterlin en haar span aan die Johns Hopkins-universiteit se mediese skool en die Amerikaanse Akademie vir Neurologie het 12 studiestukke ondersoek wat handel oor die verband tussen skeelhoofpyne en liggaamsmassa-indeks (LMI). Inligting oor 288 981 pasiënte is betrek.

Die navorsers het bevind oorgewig mense was 27 persent meer geneig om aan skeelhoofpyn te ly as dié wie se gewig normaal was, terwyl ondergewig deelnemers 13 persent meer vatbaar was as mense met ’n gemiddelde gewig.

’n LMI van 30 is as oorgewig geklassifiseer, terwyl dié met ’n LMI van minder as 18,5 as ondergewig beskou is.

Lee het opgemerk die verband tussen vetsug en skeelhoofpyn was matig en net so groot soos die skakel tussen skeelhoofpyn en bipolêre steuring en iskemiese hartsiektes, wat mense gereeld ongemak of borskaspyn laat ervaar omdat die hart nie die bloed behoorlik gepomp kry nie.

Sy het gesê geslag en ouderdom speel ook ’n rol. “Die risiko vir skeelhoofpyn weens vetsug verskil by mans en vroue en ook by jonger en ouer mense. Dikwels is die kans groter dat vroue en jonger mense vetsugverwante siektes en migraine kan kry.”

Lee sê nog navorsing is nodig om te bepaal of gewigverlies wel die voorkoms van migraine kan verminder, maar sy voel dokters en pasiënte moet dié resultate van die studie, wat in Neurology gepubliseer is, in gedagte te hou.

Medikasie en ander siektetoestande kan ook tot skeelhoofpyne lei.

’n Mens moet ook onthou baie van die deelnemers aan die studie het self verslag gedoen oor hul LMI en die intensiteit van hul hoofpyne.

– Cover Media