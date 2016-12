Waarom jy elke aand jou grimering moet verwyder

Dit is verstaanbaar dat wanneer jy ná ’n lang dag by die werk net een doel voor oë het: om in die vere te kruip. Pasop egter as jy nie jou grimering verwyder voor jy dit doen nie.

A photo posted by GLOW FOR YOU (@glowfyou) on Dec 15, 2016 at 2:36pm PST

VERSTOPTE PORIEË

Jou porieë sal verstop raak as jy bed toe gaan. Grimeringsformules word saamgestel om die onvolmaakthede op jou vel te verdoesel deur aan jou vel te kleef sodat dit nie smeer nie. As jy nie jou grimering verwyder nie, bly dit tot die volgende dag op jou vel en dit beteken jou vel gaan moeilik asemhaal en die gevolg is verstopte porieë.

VELVERJONGING

Jou vel word oornag vernuwe; skade word omgekeer en hernuwing en heling vind plaas. Indien jou vel egter nie kan asemhaal nie, raak dit ál moeiliker om te doen wat gedoen moet word. Dit is die rede waarom dit so belangrik is om genoeg te slaap en dit met ’n skoon vel te doen.

DOWWE VEL EN VOORTYDIGE VEROUDERING

Probleme, soos ’n vel wat dof lyk en voortydige veroudering, duik op indien jou vel homself nie kan vernuwe nie. Jy doen dalk alle ander goed reg, maar as jy nie jou grimering verwyder voor jy bed toe gaan nie, sal jy met ’n probleemvel sit.

VEL-IRRITASIE

Die hoofdoel van grimering is om te bedek; niks anders nie. Die enigste voordeel wat grimering dus vir jou vel het, is om dit wat jy wil wegsteek, te bedek. Indien dit langer as nodig aan jou vel bly, sal die elemente waaruit dit bestaan, die vel irriteer, want dit voldoen nie aan die vel se behoeftes nie.

ONGELUKKIGE VEL

Jy sal ’n ongelukkige vel hê wat nie die noodsaaklike elemente kan absorbeer nie. Jy kan dit alles voorkom deur bloot elke aand voor jy gaan slaap, jou grimering te verwyder.

DOEN DIT OM GRIMERING DOELTREFFEND TE VERWYDER

Gebruik klam lappies (“wet wipes”) om grimering mee af te vee. Daar is spesiale nat lappies wat grimering verwyder en die vel terselfdertyd skoonmaak en voed. Jy kan selfs die klam lappies wat vir babas bedoel is, gebruik.

Span grimeringverwyderaar en wattepluisies in om die hardnekkigste grimering te verwyder.

Of was jou gesig met jou gewone gesigwasmiddel en bevog daarna. Jy kan ook jou gesig was nadat jy die grimeringsverwyderaar of klam lappies gebruik het.

PROBEER HIERDIE PRODUKTE: