Lyk dié vakansie met min moeite mooi

Dit is vakansie. Jy vat dit rustiger as gewoonlik en wil ook met min moeite steeds mooi lyk. Veral as dit by grimering kom, is ’n vinnige roetine ideaal vir die vakansie.

“Soos my ouma altyd gesê het: Minder is meer,” sê Kerry Brown van Blushing Beauty Make Up Artistry. Dit is ’n wenk wat sy selfs in haar 20’s toegepas het, sê Kerry.

Sy benadruk altyd vir kliënte ’n natuurlike voorkoms bly die beste opsie, want dit sal jou natuurlike skoonheid, die definisies in jou gesig en jou unieke sprankel beklemtoon.

Kerry sê dit maak nie saak waar sy is nie, sy gebruik ’n paar basiese grimeer-items om moeiteloos ’n natuurlike voorkoms te kry – dag of nag.

Hier is haar wenke: