Laat die seelug jou hare kroes? Hier is raad

Dis salig: son, seesand en draairoomys. Ná ’n jaar se harde werk begin jy al weke voor die tyd na jul seevakansie uitsien.

Daar is net een probleem: Die seelug en jou hare is nie maats nie. Dit krul, kroes of draai in al die rigtings waarin dit nie moet nie.

Die stilis David Gillson, mede-eienaars Carlton Hair in Melrose Arch, gee dié wenke: