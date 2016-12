Hannon se top-10 mooilykwenke vir die somer

Die somer is hier: Swem-tyd, waartlemoen-tyd en luilekker vakansiedae om in die son te balajaar!

Jou winterjasse en serpe is weggepak en soos wat die warmer dae aanbreek smag jy na daardie lieflike, vrolike voorkoms. Hannon is die aanbieder van die gewilde TV-leefstylporogram Glam Guru en ons het vir die man wat bekend is vir sy raad oor skoonheid en styl gevra om sy top-10 mooilykwenke vir die somer te deel:

Probeer beslis ’n nuwe haarstyl. Super-kort style, asook soliede gordyntjie kuiwe is hoogmode en sal jou so nuut soos die nuwe seisoen laat voel. Sorg dat jou hare optimaal blink deur dit te kleur nader aan jou natuurlike kleur en deur ekstra tyd en geld te spandeer aan vogbehandelings wat jy self by die huis kan doen. Haarbykomstighede is ’n vrolike manier om enige haarstyl van dag tot dag ’n splinternuwe voorkoms te gee. Bloedrooi lipkleure soos vroue in die jare 40’s gedra het is nie net hoogmode nie, maar steeds die glansrykste manier om met minimale grimering jou hele gesig glansryk te laat sprankel.

Deur ‘n peskekleurige blosser sommer ook as oogskadu te gebruik het jy min ekstra grimering nodig en sal jou oogkleur mooi helder vertoon. Gebruik hierdie somer net ‘n water en smeerbestande maskara want as jy warm kry of aktief rondhardloop moet mooilyk nie een van jou uitdagings wees nie. Staan ‘n nuwe blaadjie om met jou velsorgroetine. Belê in ‘n olievrye sonblok en gebruik dit sommer ook as jou vogroom. Op die manier sal jy sonbeskerming kry en oorgenoeg vog sonder om olierig te lyk aan die einde van die dag.