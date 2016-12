Grimeerwenke vir die volmaakte selfie

1. Poleer jou pruil: Of jy nou lipglans, ’n lipbalsem met kersiegeur of mat skarlakenrooi lippe verkies – maak seker jou lippe is verleidelik as die kamera flits.

PROBEER:

MAC Retro Matte Liquid Lip Colour in High Heels, R300

Labello Lip Butter in Raspberry Rose, R32,95

2. Maak jou oë groot: Jou gesig lyk onmiddellik varser as dit lyk asof jou oë wakker is. Wend ’n paar lae maskara aan of plak vals wimpers aan as jy die moed het.

PROBEER:

Revlon Dramatic Definition Mascara, R149

Eylure Texture Strip Lashes No. 117, R59,95

3. Verfris gou jou vel, en nee, ons bedoel nie ’n volledige grimeersessie nie. Klad enige teken van olie met ’n sneesdoekie weg om ontslae te raak van blinkheid en wend ’n dun lagie weefselolie oor ’n droë vel aan vir kitsglans.

PROBEER:

Palladio Rice Paper Oil Absorbing Blotting Tissues, R69,95

BON Liquid Gold Pure Tissue Oil, vanaf R50

4. Deurmekaar lokke lyk oulik. Indien jy vetterige, hangerige hare het, moet jy droë sjampoe op jou haarwortels spuit en dit met jou vingers tot by jou haarpunte versprei – jou hare sal onmiddellik minder vetterig lyk en meer volume hê. Vir kroeshare wend jy ’n klein bietjie opknapper aan jou hare en laat dit net so droog word. Krap dan jou hare met jou vingers deurmekaar.

Probeer:

Label.M Dry Shampoo (Droë sjampoe), R254

Redken Diamond Oil Conditioner (Opknapper), R340

Soek ’n plek met goeie beligting, neem ’n prettige houding in en klik!