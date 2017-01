Doen dié 5 dinge ELKE DAG vir ’n pragtige vel

Huisgenoot se skoonheidsredakteur gee vyf wenke om ’n pragtige vel te hê.

1. Wend elke liewe dag sonskerm aan, ja, elke liewe dag. Ons strawwe klimaat maak sonskerm noodsaaklik om ons vel te beskerm. Dit beteken minder veluitslag, minimale sonskade, minder gedehidreerde vel en geen vroeë veroudering nie.

2. Drink elke dag genoeg water, minstens 2 L. Vir party van ons is dit makliker gesê as gedaan, of hoe? Maar dit sal die moeite werd wees. Water hidreer die liggaam en as die liggaam gehidreer is, is die vel ook. Boonop spoel water die meeste onwelkome gifstowwe uit ons liggaam.

3. Was en bevogtig jou vel soggens en ook voor jy bed toe gaan, selfs al wend jy nie gereeld grimering aan nie. Jy sweet snags en jou vel vernuwe; dus moet jy al daardie bedrywighede soggens verwyder. As nie jou gesig skoonmaak voor jy gaan slaap nie, gaan al die besoedeling, sweet en olie/grimering saam met jou bed toe, dit verstop jou porieë en dis net daar waar die probleme begin.

4. Moenie onnodig aan jou gesig raak nie; jou hande kom met so baie goeters in aanraking en dit beteken die kieme kan moontlik ’n galadag op jou gesig geniet. As jy jou gesig uitlos, kan kieme nie van jou hande af op jou gesig oorgedra word nie.

5. Gebruik ’n skoon kussingsloop. Wat ook al aan jou gesig is, beland in jou kussing; wat ook al op jou hare is, bly ook op jou kussing. En wat ook al op jou kussingsloop is, gaan terug na jou gesig. As hierdie kringloop nie verbreek word nie, lei dit tot ’n chaos op jou vel.