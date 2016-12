Die natuur se spa — wend dit só aan

Jy kan heelwat put uit die natuurlike skoonheidmiddels wat die natuur tot ons beskikking stel.

Suurlemoen

Skoonheidseienskap: verhelder

Gebruik as: reinigingsmelk

BESTANDDELE

250 ml (½ k) gewone jogurt

15 ml (1 e) sonneblomolie

20 ml (1½ t) vars suurlemoensap

AANWYSINGS

Meng al die bestanddele. Bêre dit in ’n bottel in die yskas.

GEBRUIK SO

Gooi ’n bietjie in jou hand. Masseer die produk sagkens aan jou gesig. Spoel met louwarm water af en druk met ’n handdoek droog.

Komkommer

Skoonheidseienskappe: anti-inflammatories, reguleer vog, streel en verkoel

Gebruik as: strelende oogbehandeling

BESTANDDELE

15 ml (1 e) aloe vera-jel (gesondheidswinkels en uitgesoekte apteke)

10 ml (2 t) komkommer, geskil en sade verwyder

3 ml (½ t) heuning

3 ml (½ t) rooibostee, getrek en afgekoel

AANWYSINGS

Meng die aloe vera-jel, komkommer en heuning in ’n voedselverwerker. Voeg die tee by en meng. Sit dit sowat ’n halfuur lank in ’n lugdigte houer in die yskas voor jy dit gebruik. Bêre dit in die yskas, maar nie vir langer as ’n week nie.

GEBRUIK SO

Smeer die mengsel sagkens met jou ringvinger onder skoon oë aan.

Kiwi

Skoonheidseienskappe: skilfer af en hidreer

Gebruik as: lyf-en-gesigmasker

BESTANDDELE

125 ml (½ k) gewone jogurt

5 ml (1 t) heuning

15 ml (1 e) olyfolie

1 kiwi, afgeskil en fyngemaak

AANWYSINGS

Meng die bestanddele in ’n voedselverwerker.

GEBRUIK SO

Smeer aan ’n skoon vel, los 10 minute aan en spoel af. Bêre dit wat oorbly in die yskas en gebruik dit binne 24 uur.

Papaja

Skoonheidseienskappe: versag en los dooie vel op

Gebruik as: gesigafskilferaar

BESTANDDELE

5 ml (1 t) Bulgaarse jogurt

3 ml (½ t) heuning

1 eierwit om dit mee te bind

1-2 skywe fyngemaakte papaja

3 ml (½ t) papawer- en sesamsade

AANWYSINGS

Meng die jogurt, heuning en eierwit tot dit ’n taai pasta vorm. Voeg die papaja en sade by en meng.

GEBRUIK SO

Vryf met sirkelbewegings aan ’n skoon vel. Spoel met koue water af.

Deur: Suzanne Kotzé