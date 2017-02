Trek só aan om 5 kg ligter te lyk

Januarie is al verby en as jy enigsins soos ek is, sit die drie kilo’s wat jy van 3 Januarie afgeskud het (uit ’n desperate poging om van alle bewyse van ’n Desembervakansie ontslae te raak) weer op jou heupe… of maag… of bobene, skryf Aletté-Johanni Winckler.

Voornemens. Ai. Gee my die mens wat teen 31 Desember elke liewe Nuwejaarsvoorneme uitgevoer het. Ons is terug in die tuig en moet net keer of hierdie skip sink met al die ekstra gewig wat saam met ons die jaar ingekom het. Ongelukkig kan ons nie in die fetusposisie gaan lê en onsself bejammer nie.

Daar moet gewerk word om geld te verdien en op te maak vir al die skuld wat in Desember aangegaan is. Gelukkig vir ons is daar ’n paar ander planne wat jy kan maak as jy van die vroulike geslag is. Mans kan ook probeer, maar ’n man in ’n paar hakke en ’n bolla op die kop kan dalk vreemd oorkom, of wag, dis 2017! Dalk nie.

Hier is jou “lyk-dadelik-5 kg-ligter”-plan:

1. HAK IS BAK

Goed, my geheim is uit: As jy my in ’n paar hakke vang, moet jy maar weet ek het een te veel stukke pizza in wat êrens weggesteek moet word. Oukei, darem nie altyd nie. Die vinnigste moontlike manier om langer en leniger te lyk, is deur hoëhakskoene te dra. Hoe dunner die hak en hoe meer gepunt die toon van die skoen, hoe beter. Maar maak seker jy kan nog daardie outjies hanteer wat jy laas gedra het toe die Bokke nog gewen het!

2. BELÊ IN “ONDER”-BROEKE

Nie soos in onderbroeke nie, maar soos ’n broek wat jy onder alles aantrek en jou eens (ovaal)vormige lyf binne sekondes in ’n uurglas verander. Ja, dit is nie sexy nie, en vir seker nie altyd gemaklik nie, maar moenie toelaat dat jou trots tussen ’n flab jou en ’n fab jou kom nie.

3. MIK BOONTOE

Dra jou hare weg van jou gesig af. ’n Ideale styl, as jou lengte dit sal toelaat, is ’n bolla bo-op jou kop. Dit skep hoogte en hoe langer, hoe beter. Hare in die gesig laat die gesig voller en ronder lyk.

4. BRUIN, BRUINER, BESTE

Almal het al die stelling gehoor of self gebruik: “Bruin vet is beter as wit vet”. Ek moet erken daardie sonbruinglans ná ’n Desembervakansie voorkom die gebruik van anti-angs-medisyne so vroeg in die nuwe jaar. Maar julle almal weet hoe dit werk. Een week terug in die kantoor onder die kunsmatige lig en lugversorger en jy sien hoe daardie bruin lagie soos mis voor die son verdwyn. Gelukkig leef ons in die 21ste eeu waar selfverbruiningsmiddels is wat jou nie soos ’n lemoen laat lyk ná aanwending nie. Maak ’n plan. Die regte produkte steek talle sondes weg, soos rekmerke, selluliet en spatare. Dit is elke sent die moeite werd.

5. KLEURKOMBINASIES

As jy een kleur van bo tot onder aantrek, skep jy ’n ononderbroke vertikale lyn wat sal bydra dat jy langer en dunner voorkom. Skerp kontras tussen jou boonste en onderste helfte trek die oog na jou middel en die enigste middel waarop ons wil fokus is die middel wat ons drink om ons eetlus weg te vat.

6. BEKLEMTOONDE BYKOMSTIGHEDE

Bykomstighede het die potensiaal om die fokus op weldeurdagte strategiese plekke te plaas. Lang halssnoere gee lengte aan ’n kort nek en groot kandelaaroorbelle sê: “Kyk na my gesig, nie my lyf nie.” Baie armbande om jou arm trek die aandag na jou klein gewrigte pleks van die bo-arms. Jou bykomstighede, hare en grimering is drie uiters belangrike faktore wat enige gewone uitrusting soos iets buitengewoons kan laat lyk.

7. BAANBREKER BENE

Deur jou skoen se kleur dieselfde te maak as jou been se kleur, skep jy die illusie van lengte. Lengte help.

8. VAT HOM VAS

Daar is ’n paar lessies wat jou ma jou geleer het van kleins af wat styl betref. Die een is veral vandag nog baie waar: ’n V-neklyn help in enige situasie: dubbelken, bolwange, te klein of te groot borste. Hoe meer vel jy wys tussen die ken en bors (natuurlik binne perke) hoe beter kom jou proporsies oor die algemeen voor. Hoe wyer die V-nek, hoe meer balanseer dit breë heupe en dye uit.

9. HOESIT, MY BRA

Die meeste vroue wat vandag hierdie blog lees, dra die verkeerde grootte bra. Daar is kenners wat opgelei is om jou te help om te bepaal of jou “trainer bra’s” wat jy in st. 6 gekry het, steeds gaan werk ná drie kinders en of jy dit eerder vir die regte grootte moet verruil. As daar een ding is wat jou sondes van die Desembervakansie gaan verklap, is dit bultende rugrolle oor jou bra. Nee man, gee vir die vrou ’n bietjie ruimte vir asem.

10. SAKPAS

Eenvoudige, skoon, noupassende denims is ’n absolute wenner, veral as dit donker is, met geen detail op die sakke. Vermy enige detail op sakke as jy veral nie die aandag daarheen wil neem nie, want dit sal ’n fokuspunt word wat by vanaand se fokusgroep bespreek word.

En daar het jy dit. Tien maklike maniere om dadelik te lyk asof jy Desember se gin en tonic met komkommerstukke vir komkommerslaai verruil het.

● Besoek Aletté-Johanni se webwerf of besoek haar Facebook-blad vir nog inspirasie.