Alles wat jy ooit gedink het jy weet oor die kleure blou en pienk is verkeerd

Al word kleure deesdae nie meer so sterk verbind met watter geslag dit dra nie, is daar steeds tradisionele opvattings oor pienk en blou.

Sodra mense hoor ’n kleinding is op pad, wil hulle baie gou uitvis of dit ’n seuntjie of ’n dogtertjie gaan wees. ’n Mens wil mos nie ’n pienk speelpakkie of geskenkie vir ’n seuntjie gee of blou in geval van ’n dogtertjie nie.

Maar eintlik is dié etikettering van kleure wat gepas is vir die twee geslagte geheel en al agterstevoor om. Want sien, selfs tot kort voor die middel van die vorige eeu was dit juis seuns wat pienk gedra het en meisies blou.

Een van die redes wat aangevoer is vir die pienk keuse is dat dit ’n skakering van rooi is, en rooi is destyds as ’n sterk kleur beskou.

Die Franse skrywer Xavier de Maistre het in 1794 in A Journey around My Room selfs aanbeveel dat mans hul slaapkamer pienk en wit verf om hul gemoed te verbeter.

In die Junie 1918-uitgawe van die handelstydskrif Earnshaw’s Infants’ Department is daar as volg oor gepaste kleur vir seuns en meisies geskryf: “Die algemeen aanvaarde reël is dat pienk vir seuns is, en blou vir meisies. Dis omdat pienk ’n sterker en meer besliste kleur is, meer geskik is vir die seun, terwyl blou, wat meer delikaat en verfynd is, mooier is vir die meisie.”

Die ikoniese nuustydskrif Time het in 1927 ’n kleurgids gepubliseer met “geslagsgeskikte” kleure vir seuns en meisies volgens toonaangewende Amerikaanse klerehandelaars. Hulle was dit eens: pienk vir seuns.

Verkwalik dan gerus ook die Amerikaners vir die verandering in kleurvoorskrifte: Klerevervaardigers en –handelaars het in die 1940’s begin om pienk vir meisies en blou vir seuns te bevorder.

Blykbaar het Amerika se pres. Dwight D. Eisenhower se vrou, Mamie, die groot skuif na pienk vir meisies begin. Sy het dit gewaag om ’n pienk rok te dra toe hy in 1953 as die VSA se 34ste president ingehuldig word. Die foto hieronder is by sy tweede inhuldiging as president geneem.