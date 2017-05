Maagde vertel openhartig hoe hulle hul huweliksnag ervaar het

So, hoe het dit toe afgeloop?

“Kort, teleurstellend en ’n verleentheid” en “ek sou dit ’n volle 10/10 gee” was van die antwoorde op ’n vraag wat op Reddit aan vroue (of mans) gevra is wat tot hul troudag ’n maagd gebly het.

Die gebruik om jou maagdelikheid tot die huwelik te “spaar” is aan die uitsterf. Tog kies party paartjies steeds as gevolg van geloof, tradisie of bloot persoonlike keuse om die intiemste daad in hul verhouding tot hul huweliksaand uit te stel.

’n Reddit-gebruiker was dapper genoeg om te vra wat die meeste mense egpare wil vra wat mekaar voor hul huweliksnag nooit kaal gesien of seks gehad het nie: So, hoe het dit toe afgeloop?

Die antwoorde was, wel, insiggewend:

Die duidelike boodskap wat in die antwoorde na vore gekom het, was dat jy nie te hoë verwagtings moet hê nie en dikwels moet oefen.

Bron: Reddit