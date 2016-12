Hier’s wenke vir ’n gatskop-speellys om jou Nuwejaarsfeesvieringe onvergeetlik te maak

Nuwejaarsfeesvierings is ’n groot makietie, maar hoe moet jou musiekspeellys lyk vir dié geleentheid?

Die tieners soek Francois van Coke, ouma is nie so mal oor hom nie en soek iets ligs, soos Romanz, en die manne soek hul visvangtreffers. Hoe balanseer jy jou speellys en is daar ’n formule om seker te maak almal se sitvlak wikkel op jou makietie?

“Ek dink nie daar is vir my ’n spesifieke volgorde waarin jy jou musiekkeuses moet opstel nie, solank ’n mens net moeite doen en probeer om alle generasies wat op jou partytjie gaan wees, tegemoet te kom,” sê die Juxebox-aanbieder Pieter Koen.

Haloda aan al my nuwe vriende hier op instagram. ..dankie vir die follow 😉 Sien julle iewers op n verhoog of op die kassie by Jukebox of Kwela @kyknettv @co_productions A photo posted by Pieter Koen (@pieterkoen_official) on Feb 26, 2016 at 3:32am PST

“Dit help nie jy fokus die hele speellys op net die nuwerwetse of mees onlangse musiek en treffers nie – jy wil immers nie dat die ouer garde oor hul bril begin loer nie,” skerts hy.

Hy sê jy moet die aand so genotvol moontlik maak vir almal, en voor jy jou oë uitvee, gaan almal lekker saamkuier op mekaar se musiek.

“Boeremusiek is altyd belangrik – dit kan nogal mense uit hul stoel lig, die voete laat jeuk en hulle laat dans of uit hul gemaksone laat klim, of dié wat nie te mal is daaroor nie, kans gee om asem te skep en die glasies te vul.”

“Moenie net by jou persoonlike musieksmaak hou nie sodat almal tuis voel en saam kan kuier,” sê hy.

Die rocker Francois van Coke stem nie saam nie, en sê hy speel waarvoor hy lief is; sy vriende en familie weet al waarvoor hulle hulle inlaat wanneer hulle na sy makietie kom.

Bellville, ek is 2pm by Willowbridge se nuwe @musica_africa Vir die opening van die nuwe winkel Kom sê hi! 📷: @snakeskull666 A photo posted by Francois van Coke (@francoisvancoke) on Nov 1, 2016 at 3:06am PDT

“My Nuwejaarspeellys sal seker maar dieselfde wees as enige ander speellys wat ek op ’n partytjie opsit,” sê hy.

“Vir my is dit belangrik om my gunstelinge daarin te hê, soos Queens of the Stone Age, Artic Monkeys, Tom Waits en Ryan Adams, om ’n paar te noem.”

Hy sê ‘n mens los die goed waarvan jy nie hou nie en speel dit wat jy wel geniet.

“Mense moet mos gewoond raak aan wat jy luister. Dis wat ek in my huis doen. Ouers, oumas en oupas moet maar luister wat hier gespeel word,” sê hy.