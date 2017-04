Is jy die baba in die gesin? Dit kan bepaal watse jop jy eendag doen!

Die volgorde waarin kinders gebore word, kan ’n groot invloed hê op die rigting wat hulle eendag gaan inslaan.

Om die onlangse Sibbesdag in Amerika te vier, het Disney ’n studie van stapel gestuur om uit te vind watter invloed geboortevolgorde kan hê op watter werk iemand eindelik gaan verrig.

Die sielkundige Emma Kenny het die studie gelei. Met die sussies Anna en Elsa van die Disney-fliek Frozen in gedagte het die navorsingspan lukraak 500 van die suksesvolste mense uit 11 verskillende loopbaangroepe gekies. Hulle wou statisties beduidende patrone identifiseer.

In die studie is bevind die sibbes het, nes Anna en Elsa, dikwels baie uiteenlopende dagtake gekies – ongeag wat hul huislike agtergrond is.

Altesaam 29 persent van oudste kinders was, soos in die geval van Neil Armstrong, meer geneig om ruimtereisigers te word. Hulle het ook ’n groter geneigdheid om soos Stephen Hawking ’n loopbaan in die wetenskap en ingenieurswese te volg, of om nes Mick Jagger ’n rockster te word.

Middelkinders het mense soos Mark Zuckerberg, lord Alan Sugar en Bill Gates as rolmodelle. As jy een van hulle is, is die kans 30 persent groter dat jou mededingende, buigsame en diplomatiese karaktertrekke sal sorg dat jy ’n prominente uitvoerende hoof word.

Jy kan selfs ook by die Olimpiese Spele ’n draai maak; daar is bevind daar is ’n kans van 41 persent dat beroepsatlete in hierdie groep sal val.

En wat van jongste kinders? Jy kan ’n komponis of ontdekker raak.

“Die navorsing van die laaste maand het getoon geboortevolgorde het ’n beduidende invloed op die beroepsrolsoorte tussen sibbes – daar is oor die algemeen heelwat meer tipiese gevalle as uitsonderings,” het Emma aan Cover Media gesê.

“Net soos in Frozen, kan twee sibbes se keuses eindelik baie verskil, maar die inherente band tussen hulle moet steeds gevier word. Sibbesdag gee ’n mens die kans om dit te doen.”

© Cover Media