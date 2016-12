Sewe superwasgoedwenke om jou klere weer fantasties te laat lyk

Sulette Jacobs, produkbemarkingsbestuurder by LG, deel sewe maniere waarop jy wasgoed was minder van ’n sleurtaak kan maak. Sy kyk na alles van eenvoudige vlekverwydering tot droog-idees.

Die meeste mense voel op ’n Maandagoggend of hulle berge kan versit, maar voor jy jou oë uitvee, is dit alweer Sondag.

Opgehoopte huistake moet inderhaas klaarkom, middagetes moet beplan word en daar is ’n berg wasgoed om te takel. As jy slim te werk gaan, sal skoolklere skoonkry en partytjieklere stryk jou nie onderkry nie.

Volg dié wenke vir ’n vinnige, maklike manier om klere goed te laat lyk – sodat jy tyd oorhet vir die dinge wat werklik saak maak.

1. Verwyder sweetvlekke met suurlemoensap

Min dinge laat ’n wit hemp so sleg lyk soos geel, halfmaanvormige sweet- en reukweerdervlekke onder die arms. Skrop dié dele voor jy dit was met gelyke dele suurlemoensap en water – daarna sal dit splinternuut lyk.

2. Stryk kleiner kreukels met ’n haartang uit

Dit kan ure neem om elke liewe item te stryk. Wie van ons het soveel tyd? Gebruik jou haartang vir kleiner klereitems wat net ’n vinnige stryk nodig het.

As die materiaal delikaat is, moet jy ’n laer verstelling op jou haartang gebruik. Maak ook eers seker die hittegleufies is skoon. Jou wasmasjien kan ook kreukels verminder: Gebruik Steam Refresh-tegnologie om dit glad te kry.

3. Gebruik ’n handdoek om klere vinniger droog te kry

Gooi ’n droë handdoek by die klere in die droër. Dit sal van die vog help absorbeer en die klere sal binne 15-20 minute droog wees.

4. Keer helderkleurige of donker klereitems om

Keer jou klere om voor jy dit was sodat hul kleur langer hou. Die minder wrywing laat die kleure langer vars lyk. Wenk: Dit werk veral met jeans baie goed!

5. Moenie te veel skrop nie

As jy jou klere was elke keer nadat jy dit aangehad het, kan hulle uitrafel, skeur en uitgewas lyk.

Maak doodseker of ’n kledingstuk werklik ’n was nodig het en indien wel, gebruik ’n vinnige wassiklus, veral vir delikate materiaal. By sommige masjiene kan jy ’n wassiklus kies wat klere beskerm.

Sommige wasmasjiene het Motion Direct Drive-tegnologie: Die drom beweeg in verskeie rigtings na gelang van die betrokke materiaal of intensiteit. Jy kan dus ’n stadiger, sagter siklus gebruik vir materiaal wat ’n bietjie ekstra liefde vra.

6. Gebruik bordkryt of babapoeier teen vetkolle

Wit bordkryt en babapoeier verwyder vetkolle in ’n japtrap. Vryf dit op die vlek, skud die oortollige kryt/poeier af en was gewoonweg.

7. Kombinasietoestel

As jou huis volgeprop is met speelgoed, leggers en ou gimnastiektoerusting, het jy heel moontlik nie plek vir ekstra toestelle nie. Skaf ’n wasmasjien/droër-eenheid aan.

Die kombinasietoestel bespaar ruimte en tyd, aangesien jy nie ladings tussen masjiene hoef te skuif nie en dis nie nodig om wasgoed op te hang of af te haal nie. Masjien- pleks van sondroog beteken ook jou klere verbleik stadiger.