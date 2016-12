Maak jul eie reënmeter

Vakansie-doending vir die dag: Bly julle in ‘n somerreënvalstreek? Gebruik dan die ekstra tyd wat jy saam met jou kinders het om ’n reënmeter te bou en hulle aan die wilde, onvoorspelbare wêreld van meteorologie bekend te stel . . .

Julle het nodig

2 L-plastiekkoeldrankbottel

klippe

water

maskeerband

liniaal

pen of donker potlood

Maak so

1 Sny die boonste derde van ’n 2 L-plastiekkoeldrankbottel af.

2 Pak ’n paar klippe onderin sodat die wind dit nie kan omblaas nie.

3 Giet water in tot net bo die klippe.

4 Teken ’n skaal in sentimeters op ’n stuk maskeerband met die hulp van ’n liniaal en plak dit op die kant van die bottel sodat julle net bo die bestaande waterlyn kan begin tel.



Plaas die reënmeter buite op ’n oop plek neer. Daar moet niks bo die reënmeter wees, soos bome, drade of die buiterand van ’n dak nie – dit kan water van die reënmeter weghou of te veel daarin laat val.

Lees die reënmeter elke dag dieselfde tyd, giet die reënwater uit en maak weer vol water tot waar die skaal begin.

Julle kan ook die hoeveelheid reën met die tydsduur van die reën­bui probeer vergelyk. Was dit ’n kort en hewige bui of ’n lang en ligte een?

Ouer kinders kan die hele reënseisoen lank boekhou van die reën en ’n grafiek teken.

Illustrasie: Anton Vermeulen