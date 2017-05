‘Hoe ek binne ’n jaar 36 kg afgeskud het’ – leser vertel

Om gewig af te skud is iets waarmee die meeste vroue minstens een keer in hul lewe te doen kry.

Alles van kitsdiëte wat vinnige resultate beloof tot kruietees wat glo die eetlus demp, is oral en maklik te kry.

Maar dié kitsoplossings lei dikwels tot kortstondige resultate.

Soms is die outydse manier al raad.

Tamaryn Muniz (37), van Johannesburg, het besluit om haar gewigsprobleem op die beproefde manier aan te druf: met gesonde eetgewoontes en oefening.



Hier is haar verhaal:

“Ek was in my kinderjare nooit oorgewig nie. Op skool was ek die slanke meisie met die mooi lyfie waarvan almal gedroom het. Ek was ’n atleet – gedurig aan die hardloop of besig met sport!

My ouers het my kos beheer. Tot ek die huis verlaat het, het my ma vir my kos ingeskep en ek sou eet wat ook al op my bord was. Ek het nooit nog gevra nie, want jou porsie was jou maaltyd en dit behoort voldoende te gewees het. Op 19 het ek in my eie woonstel ingetrek.

En dis waar my gewigsprobleme begin het. Skielik kon ek enigiets eet wat ek wou, porsies is nie beheer nie, en dit was boonop makliker om wegneemetes te kry of ’n hele pot te eet van die een of ander romerige brousel wat ek gemaak het.

Dit, tesame met geen oefening, baie drank, en omtrent elke aand se gefuif en nie omgee wat ek eet nie, het die gewig laat aanpak.

Vreemd genoeg het die gevaarligte nooit geflikker wanneer ek gaan inkopies doen en groter klere moes koop nie.

Ek het ’n paar jaar later my man ontmoet, getrou en drie pragtige kinders gehad.

Ek het tallose kere by ’n gewigsverliesprogram aangesluit. Binne ses maande sou ek 12 kg afskud en omtrent in my noppies wees.

Maar my sukses teen die skaal was kortstondig en ek sou altyd weer die pad byster raak.

Ek het 12 jaar lank hierdie wipwaentjierit ervaar van kitsdiëte, pille en wat nog als. Noem maar op, ek het dit waarskynlik al probeer.

Ek het agt jaar gelede my rugmurg beseer terwyl ek netbal gespeel het. Drie skyfies het heeltemal uitgesak en ek het ses jaar lank teen ’n spinalefusie-operasie baklei.

Die pyn was so intens dat ek my nie kon aantrek nie. My sesjarige moes my help aantrek wanneer my man nie tuis was nie. Ek het eindelik besluit ’n operasie is nodig.

Ek het twee jaar gelede die prosedure ondergaan. Altesaam 19 kramme is in my rug geplaas. Ek het herstel, maar my rug wou nie gesond word nie – dit het vererger! Ek was pal lusteloos en deurentyd in pyn.

Ek het by my dokter aangeklop om raad en hy’t gesê: Skud die gewig af of jy gaan ’n spinalefusie-operasie moet kry.

En dít was die een operasie waarteen ek baklei het.

Ek het geweet ek moes iets doen.

Ek en ’n vriedin het een aand tydens ete gesels en sy het vertel van ’n persoonlike afrigter wat haar ’n paar jaar tevore begin help het.

Sy het voorgestel dat ek haar na een van haar klasse vergesel om te kyk of ek daarvan hou, waarna ek kon besluit of ek wou aansluit.

Ek sal die dag nooit vergeet nie: Ek het op 16 Mei 2016 by die gim ingestap en my lewe het handomkeer verander.

Ek het geleer daar is altyd ’n manier om iets gedoen te kry as jy regtig wil.

Verskonings is net ’n manier om uit te stel. Ek het ophou verskonings maak en die verandering begin!

Ek het binne 12 maande 36 kg afgeskud danksy vasbeslotenheid, toewyding en dissipline. ’n Goeie ondersteuningstelsel is ook belangrik. Ek sou dit nooit sonder my liefdevolle man, Eric, en my dierbare skoonma, Beverley, kon regkry nie.

Ek hoop my storie inspireer jou om veranderings te maak.”

So het ek dit gedoen: