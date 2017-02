Wat maak maer: oefen of reg eet?

Enige gimkonyn sal weet: Al sweet jy ure lank in jou plaaslike gimnasium sal jy nooit werklik die resultate kry wat jy begeer nie, tensy jy ook jou dieetgewoontes heroorweeg.

Dis goed en wel om 40 minute lank op die trapmeul te sweet, maar wanneer jy huis toe gaan en jou op stout happies trakteer, sal dit ongelukkig al die goeie werk ongedaan maak.

Nou steun nuwe navorsing die bewerings dat dit dieet is, eerder as oefening, wat jou lenig hou. Kenners aan die Loyola Universiteit in Chicago het volwassenes uit Amerika, Ghana, Suid-Afrika, Jamaika en die Seychelle bestudeer.

Deelnemers het ’n week lank ’n toestel gedra wat hul liggaamlike aktiwiteite akkuraat aangeteken het. Die lengte, gewig en liggaamsvet is gemeet. Deelnemers het ná 12 maande en daarna ná 24 maande teruggekom. Volgens aanvanklike syfers was die gemiddelde gewig van mense uit Ghana die laagste en Amerikaners het die swaarste geweeg.

Die groep uit Ghana was fikser as hul Amerikaanse eweknieë, aangesien 76 persent van die mans en 44 persent vroue die algemene riglyne vir liggaamsaktiwiteit van die Amerikaanse geneesheer-generaal gehaal het — wat aandui dat ten minste 2½ uur per week aan matig intense aërobiese oefeninge afgestaan moet word — vergeleke met 44 persent Amerikaanse mans en 20 persent vroue.

Interessant genoeg het navorsers bevind die gewigstoename was hoër by al die mense in die lande wat by die oefenkwota gehou het.

“Die media vertel ons dat ons meer liggaamlike aktiwiteite nodig het om gewig te beheer. Ons het egter gemerk dat jou aanvanklike gewig eintlik jou gewigstoename bepaal het – of jy nou reeds oorgewig of vetsugtig was toe jy begin het en of jy meer gewig moes aansit,” het die hoofskrywer, dr. Laura Dugas, gesê.

“Die probleem lê by die inname-kant van die som. Daar word nie genoeg klem gelê op porsiegroottes en op wat ons eet nie, maar op dit wat die jongste modegierdieet is.”

Sy voeg by vetsug is ’n ryklik geskakeerde siekte en dat dit ’n epidemie is wat nie oornag ontstaan het nie. Laura sê dit is steeds belangrik om fiks te bly, maar houdings ten opsigte van dieet behoort te verander.

“Liggaamlike aktiwiteite is uiters belangrik. Dit is die vernaamste voorspeller van sterflikheid en sieklikheid,” het sy gesê. “Maar ons probeer om die geestelike ingesteldheid te verander dat dit oefening is wat jou skraal maak. Ons sou wel sê jy moet goed oefen vir jou hart, maar jy moet reg eet vir jou gewig.”

© Cover Media