Wat jy leer wanneer jy alles wat jy eet begin neerskryf

Nes menige ander is dit wat ek aan die einde van die dag glo ek geëet het, dikwels nie werklik alles wat dié dag met my smaakkliere paaie gekruis het nie, skryf Huisgenoot-joernalis Mieke Vlok.

Daar is die stukkie beskuit op pad werk toe, want my bakkie hawermout het ’n paar leë kolle gelos, of die snytjie koek waaraan ek moes proe toe die kosredaksie goedgunstig van hul skeppings met die res van die redaksie kom deel.

Om nie te praat van die ekstra happe pasta wat ek skaamteloos uit die bak geneem het en nie by die grootte van my porsie getel het nie.

In ’n poging om my ’n bietjie vas te vat wat my eetgewoontes betref en meer insig oor my dieet te kry, het ek begin tred hou van alles wat ek eet en drink.

Dié truuk is so oud soos die berge en kenners beveel al jare lank aan dat jy ’n kosjoernaal hou as jy die vetjies wil afskud. In 2017 is notaboekies in jou handsak gelukkig nie meer nodig nie en kan jy apps soos My Fitness Pal, Fat Secret of Lose It! inspan en alles wat jy eet op jou foon berg.

Heelparty van dié apps het selfs algemene Suid-Afrikaanse kosse, soos tamatiesous wat jy by ’n kettingwinkel koop of ’n pizza by ’n gewilde franchise vooraf gelaai sodat jy dit net kan kies en berg.

Jy eet meer as wat jy dink.

Die eerste ding wat ek geleer het, is om nie te onderbegroot wat jou kilojoules vir die dag betref nie.

Jy glo dalk jy gaan net ’n perske en ’n paar neute tussen middagete en aandete eet of dat jou snytjie roosterbrood genoeg was vir ontbyt, maar gaan spyt wees as jy nie hierby hou nie en teen middagete sien jy jy het reeds jou kilojoule-teiken vir die dag oorskry.

Wees eerder eerlik en realisties oor hoeveel jy elke dag eet, sny die ongesonde eetgoed uit en probeer by die kilojoule-telling hou.

A post shared by Mieke Vlok (@miekeolgavlok) on Jul 23, 2016 at 10:50pm PDT

Peuselhappies is die sondaar.

Vrugte, neute en allerlei ander heilsame happies is gesond, maar nie as jy jou elke uur op die uur daaraan vergryp nie.

Anders as wat ek geglo het, is dit nie die bakkie pap vir ontbyt of die toebroodjie vir middagete wat die kilojoules laat ophoop nie, maar alles tussenin.

Jy moet hard oefen om jou kos teen te werk.

“Ek kan maar hierdie klomp koekies eet. Ek sal net later vandag ’n bietjie verder draf,” was eens my mantra.

Maar my nuutgevonde dieetkundige insig het dié mantra in stukke laat spat. Een boksie Smarties kan tot 40 minute se draf verg.

En ’n middelslag pizza met iets so eenvoudig soos sampioene, spek en pynappel kan oor 4 200 kilojoules bevat, wat byna twee uur se oefen sal verg.

A post shared by Mieke Vlok (@miekeolgavlok) on Dec 13, 2014 at 10:42pm PST

Die middae is my gevaarsone.

Vergeet laatnagpeuselhappies of ’n oordadige ontbyt. As jy my wil kry om alles onder die son te verorber, moet jy my bloot vra tussen middagete en aandete.

My lessenaar by die werk is die dodelikste plek vir dié gevaarsone, want daar kan ek smiddae alles van springmielies tot sjokolade en selfs ’n tweede middagete afsluk as jy my net die kans gee.

Tog is alles ook nie so erg nie.

Jy moet nou wel vrede maak met die feit dat jou rustige drafsessie nie jou pizza kan teenwerk nie, maar daar is ook ’n paar aangename openbarings.

Soos dat pasta toe nie so ’n sonde is mits jy dit nie met romerige souse en kaas oorlaai nie. Of dat jy maar hier en daar ’n glasie wyn kan geniet sonder om jou dieet geheel en al te kniehalter.

A post shared by Mieke Vlok (@miekeolgavlok) on Dec 19, 2016 at 9:07am PST

>

Dis vrek baie moeite.

Ons almal het al in een of ander stadium aangekondig ons gaan nou al ons winkelstrokies hou sodat ons kan tred hou van ons uitgawes, net om te besef dis nie so eenvoudig nie en dit verg tyd en beplanning.

Om jou maaltye heeldag en aldag te moet insleutel is byna erger.

Elke ding moet ingesleutel word, die porsiegrootte moet reg wees en jy beter hoop wat ook al jy geëet het, is vooraf gelaai en op die app beskikbaar, anders moet jy self somme maak (lees: skat) hoeveel kilojoules jou hoender-en-groentegebak gehad het.

Die lewe is hopeloos te kort.

Dis goed en wel om getrou ná elke ete die app oop te maak en jou eetgoed te berg en om twee keer te dink voor jy ’n hap vat, want jy weet daardie veroordelende skermpie gaan later vir jou loer wanneer jy die eetding moet oplaai, maar geen mens kan heeldag so leef nie.

Jou eetgewoontes is nie ’n datablad en jy die rekenmeester wat getrou elke dag sommetjies moet maak nie. En ’n mens moet boonop reeds begroot met jou salaris, waarom nog met jou kos ook begroot?

Ná skaars 10 dae het ek die stryd gewonne gegee en my tyd as kosspeurder vaarwel toegeroep.

Ek knyp deesdae maar eerder oë toe as ek die boksie Smarties takel en probeer vergeet van die skermpie met sy gemene syfers. Die lewe is hopeloos te kort.