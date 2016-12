Wat is sekondêre verdrinking?

Ma’s het genoeg bekommernisse; wat nog van ’n kind wat kan verdrink sonder ’n druppel water in sig? Ongelukkig is sekondêre verdrinking lewensgevaarlik, en as jy die tekens betyds raaksien, kan jy ’n tragedie voorkom.

Sekondêre verdrinking verwys na wanneer ’n klein bietjie vloeistof ingeasem word en die longe irriteer. Dit veroorsaak inflammasie en nog vloeistof-opbou in die longe. Gewoonlik sal die kind swem en ’n bietjie water insluk. Hulle gaan verstik en hoes, en die ouer gaan dink alles is reg. Maar soms is die vloeistof klaar in die kind se longe. Die dood kan tussen een en 24 uur ná die inaseming intree. Al is dit nie algemeen nie, was daar al sulke gevalle aangemeld.

Die simptome waarop jy bedag moet wees:

Braking of onwillekeurige ontlasting.

Skielike verandering in persoonlikheid, soos ontsteldheid of uiterste loomheid wanneer hulle plat lê.

Hoes, swaar asemhaling, klam vel, bleekheid of blougrys vel is tekens dat die bloed nie genoeg suurstof ontvang nie.

Pyn in die borskas.

Wat jy moet doen as jy sekondêre verdrinking vermoed:

Die belangrikste ding is observasie ná ’n voorval. Hou die kind fyn dop; hoe vinniger die reaksie, hoe beter die kind se prognose.

As dit vroeg opgespoor kan word, kan dit vroeg behandel word; suurstof word toegepas as behandeling. As jy vermoed jou kind het die bogenoemde simptome, moet jy hulle by ’n hospitaal kry. Sekondêre verdrinking word behandel deurdat ’n asemhalingspyp in die kind se mond geplaas word sodat die longe onder druk suurstof kan ontvang.

– Londiwe Dlomo

Bronne: swimmersdaily.com, wisegeek.org, youbeauty.com, who.int, today.com, fox2now.com