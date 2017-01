Vyf redes waarom jy ’n gimmaat moet hê

Die nuwe jaar het ons eindelik ingehaal en dis tyd dat ons almal ernstig oor ons voornemens dink. Waarskynlik wil jy gesonder leef en meer oefening kry.

Pak dié uitdagings saam met ’n vriend aan, dan is jy ten minste nie alleen op jou fiksheidsreis nie.

Hier is vyf redes waarom ’n gimmaat beter is as om alleen te sweet.

1. JY GAAN WERKLIK BY DIE GIMNASIUM UITKOM.

As jy douvoordag moet opstaan om te oefen of ná ’n lang werkdag nog moet gaan draf, kan jy baie gou van jou plan afsien. Maar dis ’n ander storie as jy iemand moet ontmoet. “As jy weet jou maat wag by die gim vir jou of sal nie die sypaadjies sonder jou aandurf nie, is dit moeilik om kop uit te trek,” sê Thomas Plante, sielkundeprofessor by die Santa Clara-universiteit in Kalifornië.

2. JY GAAN JOUSELF HARDER DRUK.

Dalk is jou vriende fikser as jy? Laat dit jou motiveer, eerder as om toe te laat dat dit jou ontmoedig om saam met hulle te oefen. Mense wat oefen saam met iemand wat fikser is, werk tot 200 persent harder en langer as ander mense, was die bevinding van navorsers by die staatsuniversiteit in Kansas. “Ons het gewonder hoe gemotiveerd mense sou wees om terug te kom en weer geklop te word as hulle gereeld saam met iemand oefen wat hulle ore aansit,” sê Brandon Irvin van die universiteit se departement van kinesiologie. “Dit was op die ou end presies die teenoorgestelde; dit kan mettertyd as groot motivering dien.

3. DIT GAAN BAIE LEKKERDER WEES.

Die Universiteit van Suid-Kalifornië het ’n studie onderneem waarby 117 volwassenes betrokke was. Dié wat saam met ’n maat (of eggenoot of familielid) geoefen het, het gesê hulle het die oefening meer geniet as dié wat alleen gesweet het. Dit maak sin: As jy werklik daarvan hou om saam met jou maat te kuier en jy hou nogal van oefen, gaan die hele ondervinding aansienlik aangenamer wees.

4. JY GAAN MINDER GESPANNE VOEL.

Dis algemeen bekend dat oefening spanning verlaag, maar as jy saam met ’n pel oefen, gaan jou stresvlakke selfs laer wees. Volgens ’n studie wat in die International Journal of Stress Management gepubliseer is, het mense wat 30 minute lank saam met ’n maat op ’n oefenfiets geoefen het, gesê hulle voel daarna kalmer as mense wat alleen fiets getrap het. Oefenmaats hoef ook nie noodwendig gedurende die oefensessie te gesels nie. Die navorsing het getoon die uitwerking is dieselfde as jy net in stilte saam met iemand fietsry, draf of gewigte optel.

5. JY GAAN NUWE DINGE BEPROEF.

As jy altyd bang verby die gewigteafdeling gehou of vreesbevange maar verlangend na die jogaklas gestaar het, kort jy ’n gimmaat. Met iemand aan jou sy is dit aansienlik minder intimiderend om nuwe soorte oefening soos tai’chi of toerusting soos ketelgewigte op die proef te stel. Jy sal wegstap met ’n verfriste roetine en eindelik ’n sterker, meer gebalanseerde liggaam hê.

