Vroue, let op! Kyk wat jy moet van servikskanker moet weet

Vroue word aangeraai om die simptome van servikskanker uit te ken en gereeld siftingstoetse te laat doen.

Die liefdadigheidsorganisasie Jo’s Cervical Cancer Trust het gevind minder vroue in Engeland laat potensieel lewensreddende siftingstoetse vir servikskanker doen. In ’n navorsingstuk wat aan alle plaaslike owerhede gestuur is, is bevind dat meer as 1,12 miljoen vroue nie die afgelope jaar ’n siftingstoets vir servikskanker laat doen het nie.

Servikskanker word jaarliks by nege vroue in Engeland gediagnoseer en in die algemeen sterf drie vroue per jaar in daardie land weens die siekte. Kenners moedig vroue aan om die toetse te laat doen omdat dit kanker kan voorkom.

Wat is die simptome van servikskanker?

Daar is geen simptome in die vroeë stadium van servikskanker nie. Die algemeenste simptome wat wel kan voorkom, is bloeding wat ná seks, tussen maandstonde of ná menopouse kan voorkom. Abnormale bloeding beteken nie jy het beslis baarmoederkanker nie, maar dit moet so gou as moontlik deur jou dokter ondersoek word. Baarmoederkanker kan vroue van alle ouderdomme raak, maar dit tas hoofsaaklik vroue tussen 30 en 45 jaar aan.

Wat behels siftingstoetsing vir servikskanker?

’n Servikssiftingstoets is nie ’n toets vir kanker nie. Dis ’n toets om die gesondheid van die selle in die serviks te bepaal. Die meeste vroue se uitslae toon alles is normaal, maar by ongeveer 1 uit 20 vroue toon die toets abnormale veranderings in die selle van die serviks. Die toets, voorheen bekend as ’n smeertoets, is ’n manier om abnormale selle in die serviks op te spoor. ’n Dokter of verpleegster gebruik ’n klein borseltjie om saggies ’n paar selle van die oppervlak van jou serviks, die ingang in die baarmoeder uit die vagina, te versamel.

Servikssiftingstoetse word deur die Nasionale Gesondheidsdiens in Engeland aan vroue tussen 25 en 64 jaar beskikbaar gestel. Mense tussen 25 en 49 jaar oud word versoek om elke drie jaar die siftingstoetse te ondergaan en dit verhoog tot elke vyf jaar vir vroue tussen 50 en 64 jaar oud.

© Cover Media