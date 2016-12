Vermy só sonbrand dié Desembermaand

As Desembervakansies vir jou sinoniem is met luilekker dae op die strand of langs die swembad, maak seker jou vel word goed teen die son se strale beskerm.

Die son rig meer skade aan as wat jy vermoed en is nie die paar weke van ’n sonbruin vel werd nie.

Dr. Marianne Duvenage, dermatoloog van Pretoria, sê die beste sonskerm is om uit die son te bly. “Ook om beskermende klere te dra, soos ’n behoorlike hoed met ’n breë rand en nie ’n verskoninkie van ’n pet nie.”

Sy sê daar bestaan nie eintlik ’n beste sonskermroom nie, maar verskeie goeie handelsname is te kry. “Die meeste maatskappye maak produkte om elke gier te akkommodeer, soos ’n jel vir mans of mense met olierige velle wat nie hou van ’n vetterige of blink voorkoms nie.

“ ’n Lugjel is maklik om aan te wend vir kinders en deesdae kry ’n mens ook produkte met ’n ligte tint om merkies weg te steek.”

Diana van Sittert, nasionale opvoedingsbestuurder van Dermalogica, sê sonverbruining is sleg vir jou, ongeag hoe jy daarna kyk.

“Die beste sonskerm hang af van elke mens se velsoort, toestand en omgewing waaraan jy blootgestel word.”

Marianne sê dit is veral belangrik om die hoogste faktor, SPF 50, aan jou gesig te wend. “Wanneer jy die dag oud is en jy sien die tekens van ’n verouderde vel met plooie, vlekke, aartjies en velkankers, kan jy weet dat 80 persent van wat jy sien weens die son se skade is. Dus is ’n sonskerm die beste teenverouderingsbehandeling wat jy vir jou vel kan gebruik.”

Sy sê ongelukkig betaal ons daarvoor met die verlies aan vitamien D-vorming, wat sleg is vir algehele gesondheid.

Baie mense bestee net ’n sekere tyd in die son sodat hulle met ’n bruingebrande vel kan spog. Maar, waarsku Diana, dit is belangrik om te verstaan wat sonbrand is.

“Sonverbruining is wanneer die vel reageer deur ’n pigment of melanien te vorm om die vel teen die dood van selle deur die son te beskerm. “Om te sonbrand is nie goed nie. Gebruik liewer ’n selfverbruiningsproduk vir kleur as om ’n sonbruin vel deur die son te kry,” maan Diana.

Sy raai mense aan om tussen tienuur soggens en tweeuur smiddae uit die son te bly. “Om in die skaduwee te sit, beteken nie jy sal nie brand nie, want skaduwee word steeds deur UV-lig binnegedring.”

Marianne beaam dit. “Jy kan in die skaduwee sit, maar as jy die son tussen die blare kan sien, sien hy jou.”

Sy sê jare lank al word mense aangeraai om op die warmste tye van die dag uit die son te bly, maar dit skep ook ’n dilemma. “Die UVB-strale wat op ons velle moet skyn sodat ons vitamien D van cholesterol kan maak, kom net tot op die grond as die son meer as 45 grade bokant die horison is. Dus is dit juis die tyd wanneer ons almal die son vermy. As jy net vroegoggend en laatmiddag in die son kom, vervaardig jou vel nie vitamien D nie.”

Sy sê die meeste mense verkies dus om aanvullers van vitamien D te neem.

Diana sê wanneer jy wel rooi gebrand het in die son, is hidrasie die beste wenk om dit te behandel. “Gebruik ’n nasonproduk wat die selle in die vel in ’n mate hidreer en afskilfering en langdurige skade voorkom.”

Marianne stel ’n lou stort voor, “om die brand uit te trek” en om anti-inflammatoriese pille soos Brufen te neem. En natuurlik om die son te vermy tot jy heeltemal genees is. “Dit is sleg om bo-oor ’n verbrande vel te brand.”

Die wenke van Diana sal jou sonveilig hou: