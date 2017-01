So knyp Suid-Afrikaanse vroue glo kat in donker

Kan jy nou meer! Dis glo glad nie meer so taboe om op ’n eerste afspraak te kafoefel nie, sê Suid-Afrikaanse vroue in ’n nuwe opname deur Victoria Milan, ’n afspraak-webtuiste vir getroudes of mense in verhoudings wat die kat in die donker wil knyp.

Die webtuiste, wat meer as 5 miljoen lede in meer as 33 lande het, het 5 650 van sy aktiewe vrouelede gevra hoeveel afsprake dit sou neem voor hulle saam met ’n nuwe minnaar tussen die lakens sou spring. Hul antwoord? Die meerderheid sê hulle sal sommer op die eerste afspraak warm tussen die lakens raak. Nog 56 persent sê hulle besluit tydens die afspraak of hulle dit sal doen of nie.

En waar kafoefel hulle? Die meeste Suid-Afrikaanse vroue sê hul eerste keuse is by ’n hotel (61 persent) en 31 persent verkies om hul maats by hul nuwe minnaar se huis te verkul.

Die beste manier om hulle in die bed te kry, sê die meerderheid van 53 persent, is om net meer aandag aan hulle te gee. Maar die een taktiek wat nie op die vroue sal werk nie, is as jy dronk raak, toon die opname.

“Ons verkullers van Suid-Afrika hou daarvan om die kat in die donker te knyp en mors nie tyd om hul minnaars te verlei nie,” sê Sigurd Vedal, die stigter en uitvoerende hoof van Victoria Milan, wat in 2010 gestig is.

“Dis algemeen vir ’n eerste afspraak om tussen die lakens te eindig – en dié studie onthul presies waar en hoe dit gaan gebeur.”